Así es como puedes reducir la grasa abdominal antes del verano, según los expertos

Estos días estamos viviendo unas temperaturas tan altas que, pese a que estamos todavía en abril, ya estamos pensando en el verano. La playa, piscina, vacaciones, pasarnos el día en bikini... Sin embargo, también es la época en la que más pueden aflorar los complejos y las inseguridades., por lo que prepararnos para esta temporada sintiéndonos bien en nuestra propia piel es importante.

Es común que, a estas alturas, muchas personas quieran reducir la grasa abdominal antes del verano, no solo por razones estéticas, sino también por motivos de salud. No obstante, es importante abordarlo dentro del 'body-positive' y saber que nuestra apariencia física no tiene nada que ver con nuestra belleza o valía.

Si lo que buscamos es tonificar el abdomen y fortalecer los músculos centrales sin sacrificar nuestra felicidad y confianza, lo mejor es ponernos en manos de expertos que nos guíen y nos ayuden a encontrar y conseguir lo que verdad queremos. Y antes de ponernos a ello, debemos saber a qué nos enfrentamos.

Según los profesionales de Brooklyn Fitboxing, la grasa abdominal "es una grasa subcutánea que se encuentra alrededor de la cintura, en pequeñas proporciones da una reserva de energía al cuerpo y protege y proporciona calor a los órganos abdominales. Si se lleva una vida poco activa y se consumen más calorías de las que se logran quemar, es muy fácil ganar grasa".

Un exceso de grasa en esta zona, sobre todo si es visceral, puede provocar problemas para la salud, por lo que los médicos recomiendan mantenerla a raya para llevar un estilo de vida saludable y sin ningún tipo de problemas. Pero... ¿Cómo podemos deshacernos de ella?

La mejor manera de reducir grasa abdominal

Como ya sabemos, es imposible perder grasa localizada, por lo que nos debemos centrar en una pérdida de grasa global haciendo ejercicios de alta intensidad para conseguir un alto gasto calórico al final del día (combinado con una dieta saludable).

"Para lograrlo mediante el ejercicio, este debe tener la intensidad adecuada para llegar a esa quema de grasas, por lo que los esfuerzos tipo HIIT (High Intensity Interval Training) son una potente herramienta, ya que involucran a diferentes grupos musculares y permiten, en la mayoría de los casos, obtener resultados superiores a los que se consiguen con entrenamientos de baja intensidad", nos explican los expertos del centro.

Tampoco podemos olvidarnos del entrenamiento de fuerza, ya que según nos cuentan, "permite que los músculos potencien la quema de grasas al ser más fuertes". Levantar peso no solo nos hará más fuertes, sino que gracias a su efecto postcombustión, el cuerpo seguirá quemando calorías incluso después de haber realizado ejercicio.

Sin embargo, no solo vale con hacer ejercicio. Tal y como afirma Jesús Blanco, 'Master Trainer' de Brooklyn Fitboxing, "todo ejercicio físico, si va acompañado de una alimentación equilibrada, desembocará en mejores resultados físicos. No es necesario llevar una dieta estricta, pero sí reducir hábitos nocivos como la ingesta de alcohol, las bebidas azucaradas, los alimentos procesados, las harinas blancas o el consumo de tabaco. Reducir el estrés y dormir las horas suficientes también aportan su granito de arena en la reducción de grasa abdominal".

Rutina sencilla para quemar grasa de forma rápida y efectiva

Para hacer nuestra rutina más eficiente, los profesionales de Brooklyn Fitboxing nos proponen 6 ejercicios simples que podemos realizar tanto en el gimnasio como en casa y quemar grasa de una manera más rápida.

Burpee: baja rápido a posición de plancha, fondo y arriba explosivo con salto. Jumping Jacks: coordina brazos y piernas, abriendo y cerrando con ritmo. Skipping: carrera en el sitio, subiendo rodillas a la altura de la cadera. Squat jump: salta desde posición de sentadilla y amortigua la caída para volver a esa posición. Mountain climber: desde plancha, alterna los apoyos de pies para llevar la rodilla hacia el codo. Split: zancada hacia adelante y vuelta, rodillas formando ángulo de 90º al flexionar.

