Corte bob: 20 tipos diferentes y a quién favorece cada uno de ellos

Las codiciadas melenas XXL han dado paso a cortes mucho más frescos y de bajo mantenimiento como el corte de pelo bob, un estilo que se caracteriza por su fácil manejo y por adaptarse a todos los rostros y edades. Qué es, cómo conseguirlo y qué estilo va contigo es todo lo que te contamos a continuación para que en 2023 lleves una melena favorecedora y de absoluta tendencia en España esta temporada.

¿Qué es el 'corte bob'?

Lo has visto, y seguro que lo has probado en alguna ocasión, consciente o no, y es que el corte de pelo bob es uno de los más solicitados en las peluquerías desde que se pusiera de moda en los años 20.

En sus orígenes, este icónico corte de pelo era recto y a la altura de la mandíbula. Por aquel entonces, definía con claridad sus contornos y la forma era ligeramente redondeada pero a día de hoy esto se ha desdibujado hasta dar paso a veintenas de versiones que trabajan la textura, las capas y el largo según el cabello que manejamos, el acabado final que queremos conseguir o nuestras facciones.

¿Qué tipos de cortes bob hay? 20 ideas para llevarlo

Elegir qué tipo de corte bob nos haremos va a depender de la forma de nuestro rostro y los rasgos que queremos realzar, para ello lo mejor es ponernos en manos de profesionales que nos ayuden a dar con el bob ideal para nosotras.

1. El clásico bob

Mini bob, de corte recto y sin capas Instagram / @haileybieber

A la altura de la mandíbula, recto, sin flequillo ni capas y peinado al natural como la versión miel de Hailey, así es el bob más clásico inspirado en el corte de los años 20.

2. 'Fake' bob

El corte 'fake' bob' IMaxtree

El falso bob es para aquellas que no quieren dedicar horas a su peinado. “Se trata de un falso carré perfecto para un cambio de look puntual, sin necesidad de cortar el cabello ni pasar largas horas frente al espejo. Queda mejor sobre el cabello ondulado y capeado, las ondas pueden hacerse con plancha o tenacillas, y debe fijarse con laca. A la hora de realizarlo, conviene apartar el pelo de la parte superior para poder cardar el de la inferior trasera, recogiéndolo en un moño suelto pero bien sujeto, que será la base para las mechas superiores que dejaremos caer en pequeñas secciones” explica David Lesur, director de formación de los salones David Künzle.

3. 'Blunt' bob

El corte 'blunt' bob Pinterest

Tal vez sea el más versátil y fácil de peinar. Favorece a todo tipo de rostros y llega dos centímetros por debajo de la mandíbula con punta desfilada. “Elegante, cómodo y versátil como pocos, podemos transformarlo con un toque grunge y desenfadado o bien optar por algo más glamuroso y sofisticado. Es ultra femenino y resalta el cuello notablemente”, así lo definen los expertos de los salones, David Künzle.

4. 'Beveled': el bob cuadrado

La versión 'beveled' bob Pinterest

La base de este corte es cuadrada y ligeramente biselado con la parte de la nunca más corta y alargando la melena hacia la parte delantera. Muy popular en los 90, tanto que Victoria Beckham lo lucía en sus años como 'Spice Girl'.

5. 'Layered' o bob a capas

Corte 'bob' a capas Pinterest

Versiona el noventero 'beleved', pero más desestructurada. David Lesur apunta: "Es una tendencia inspirada en los años 30 y la estética Louise Brooks, la verdadera pionera entre las 'celebrities' del corte bob. Favorece mucho a las caras finas y ovaladas, pero no lo aconsejo tanto en un rostro muy redondo o de cuello ancho".

6. Bob italiano

Corte italiano bob Pinterest

Casual, juvenil y estilizado. El bob italiano llega más abajo de la boca y sobre la base recta juega con texturas y ligeras capas que lo convierten en una versión del corte bob fácil de manejar, pensado para el día a día de los rostros ovalados o angulosos.

7. 'Airy' bob

Estilo 'airy' Pinterest

La clave de este es el movimiento y el volumen, por ello los expertos lo recomiendan en melenas con poco cuerpo y rostros finos. El corte y efecto de volumen se hacen mediante capas invisibles desde la raíz, entremezclando mechones de cabellos largos y cortos sin que apenas se vean. Lo mejor para peinarlo es hacerlo con secador y cepillo redondo.

8. 'Nape' bob

El bob más arriesgado: estilo 'nape' Pinterest

Su mayor particularidad es la capacidad que tiene de alargar visualmente el cuello, de lo cual se ven beneficiados los rostros ovalados y alargados al compensarlos visualmente. Se despeja la nuca y se trabaja en triángulo hacia adelante con una ligera inclinación.

9. 'Wob' bob

Estilo 'wob' Pinterest

Esta fusión entre el wavy y el bob está pensado para cabellos finos. Se hace el corte partiendo de la asimetría, sin sobrepasar la línea de los hombros, se marcan bucles desenfadados y acepta la raya al medio o al lateral. “Es el clásico easy way con raya en el medio y un efecto natural para una imagen llena de sensualidad. La raya a un lado, también es una opción a valorar si crees que te queda mejor. Para las que prefieren conservar el largo de la melena, lo mejor son las ondas suaves y también con unas capas largas para aportar volumen” declaran expertos en la materia.

10. Largo bob

Corte de pelo bob largo Pinterest

Suma centímetros al tradicional bob y es un corte transición, bien sea de melena XXL a bob clásico, o viceversa. A la altura del hombro, con raya al medio y sin capas, es ideal para mujeres con cabello grueso y abundante.

11. Bob invertido

Bob invertido o desfilado Pinterest

Si tu rostro es redondeado o con forma diamante y quieres dar el salto a una melena corta, el bob invertido es tu opción estrella porque despeja la nuca dándote frescura, pero enmarca las facciones y facilita el peinado.

12. Bob con flequillo

Bob con volumen y flequillo recto Pinterest

A la altura de la mandíbula, recto y sin jugar con capas pero añadiendo un flequillo recto para dar mayor personalidad. Las melenas lisas y tupidas se benefician de este, así como los rostros ovalados.

13. Bob asimétrico o 'wolf'

El bob salvaje estilo 'wolf' Valentina Valdinoci

El corte de pelo bob también acepta un estilo rebelde como su versión 'wolf' que trabaja capas asimétricas y flequillo mini. Para las más arriesgadas.

14. 'Shaggy' bob

Corte bob shaggy Pinterest

El bob francés rebelde estructurado a capas marcadas que dan volumen y movimiento a la melena, manteniéndola por encima de la mandíbula. Favorece a los rostros alargados y a los cabellos finos con onda natural.

15. Bob con raya al lado

Bob peinado con raya al lado Vincenzo Grillo

Si buscas un corte bob refinado, el efecto pulido, sin capas, y con raya al lado es tu opción. Aunque las más afortunadas son las chicas con pelo liso, ya que requerirá un bajo mantenimiento: lavar, peinar y dejar secar al aire.

16. Un bob en color fantasía

Bob clásico con flequillo y tinte fantasía VALENTINA VALDINOCI

Clásica, pero no en exceso. Puedes lucir tu bob sencillo, con flequillo micro y teñirlo en colores fantasía de temporada como el rosa, el lavanda o los azules. Este atrevimiento resta años y suma dinamismo.

17. Flequillo abierto y capas largas en el bob

Bob con flequillo y capas Valentina Valdinoci

No lo confundas con un 'curtain bangs', más bien se trata de un flequillo recto que ha crecido y que abres al centro de manera alborotada. El resto de la melena juega con textura en capas largas irregulares.

18. Bob dos en uno: 'short' y retro

Bob retro muy corto y con flequillo Pinterest

La moda sesentera inspira looks y peinados como acontece en este corte estilo tazón que proponen pasarelas de alta costura como Saint Laurent y que reafirman los salones Jean Louis David. "Se lleva la melena muy corta, con volumen. Para conseguir un corte tipo tazón perfecto, usa unos rulos o hazte cepillado con la ayuda de un cepillo redondo. Para un acabado impecable, fija el peinado con un poco de laca", aconsejan los expertos de la cadena francesa.

19. Un bob con extra de volumen

Bob con volumen de raíz a puntas Pinterest

Se trata de un bob cuadrado que trabaja el volumen en la zona de la raíz para elevar la melena y crear una sensación de rostro más ovalado por lo que las chicas de facciones redondeadas se verán equilibradas.

20. 'Curly' bob

Bob super rizado VALENTINA VALDINOCI

Lisos u ondulados, son los cortes bob más vistos, pero lo cierto es que esta melena a la altura de la barbilla también es ideal para dar forma a rizos rebeldes que necesitan un saneamiento.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.