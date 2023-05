Uno de los dilemas que surgen cada vez que nos lavamos la cabeza es pensar en cómo nos peinamos. Es cierto que, ahora, con el sol apretando, son muchas las que optan por no aplicar secador a su melena y la dejan suelta, secándola al aire. Lo idóneo para protegerla, sobre todo, si luces mechas o tinte. Al final, cuando tu pelo está sometido a productos de color, lo mejor es no someterlo a temperaturas elevadas que puedan dañarlo.

Pero, ¿y si tienes un evento a la vista? o simplemente te apetece alisarte el pelo porque no quieres parecerte al espantapájaros, de la película 'El Mago de Oz'. Tranquila, tenemos la solución.

Antes de ponerte manos a la obra, y jugar a los peluqueros, debes tener en cuenta que, aunque quieras lucir tu pelo liso a diario, no puedes planchártelo siempre. Si lo haces, por mucho que uses productos de belleza para protegerlo, acabarás estropeándolo. Se secará y romperá.

Tampoco puedes usar la plancha si tienes el pelo húmedo, ni pasarla 125 veces por el mismo sitio. No, así no conseguirás mejores resultados, solo dañarás tu melena. Y sobre todo, debes desenredarlo muy bien porque sino la plancha no deslizará correctamente.

Así se consigue la perfecta melena lisa, según los estilistas de L'oréal Paris

¿Cansada de no conseguir domar tu pelo y llevarlo siempre encrespado? Los especialistas de la firma de belleza L'oréal Paris tienen la solución. Toma nota de cómo conseguir una melena lisa de alfombra roja, solo debes seguir siete sencillos pasos:

Lava tu cabello, como de costumbre, y aplica después una crema suavizante o mascarilla apta para tu tipo de pelo. Una vez limpio, sécalo bien con una toalla y aplica con la melena todavía húmeda un protector de pelo, haciendo más hincapié en la zona de las puntas. Sécalo con ayuda del secador para después desenredarlo con un peine de púas anchas. Si lo deseas, puedes volver a aplicar el protector para el calor sobre medios y puntas. Enciende la plancha de pelo y no olvides adecuar la temperatura a tu melena: 180 grados si tienes el cabello fuerte o 150 grados si lo tienes fino. Divide tu melena en diferentes mechones, ordenados de abajo (nuca) hacia arriba (coronilla). Si lo deseas, ayúdate de unas pinzas. Comienza a planchar cada mechón de uno en uno, de raíz a la punta. debes pasar la herramienta de pelo por cada mechón, dos o tres veces hasta que queden totalmente lisos. Una vez lisa tu melena, peina tu cabello con un cepillo y aplica algún producto hidratante 'anti-frizz', como un sérum.

Un truco: es importante no apretar mucho la plancha para asegurarnos de que el mechón se deslice correctamente.

Una vez que ya tenemos nuestro 'melenon' listo, antes de salir a la calle tienes que seguir cuatro pasos para mantener el peinado como recién salida de la peluquería:

- Aplica un spray fijador sobre el peine y peinar tu pelo con delicadeza.

- Hidrátalo con un aceite especial para cabello, si es de argán, mejor, que debes ponerte en pequeñas cantidades.

- Con el secador enfría tu pelo para fijar el peinado.

- No te lo toques porque lo ensuciarás más rápido.

