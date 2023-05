Extensiones de pelo natural: tipos, tonos y cómo cuidarlas

Las extensiones de pelo natural son una forma popular de añadir longitud, volumen y textura al cabello. Aunque las tendencias en cuanto a cortes de pelo van cambiando, hay ciertos eventos en los que quieras llevar un buen moño o una trenza XL, pero no tienes suficiente cantidad para hacerlo. Las extensiones son una buena opción en estos casos, así como para llevar varios estilos si te gusta cambiar de look constantemente.

Llevar pelo corto no es incompatible con llevarlo largo, no desde que existen las extensiones, que —además— puedes encontrar de diferentes tipos y precios.

¿Cuántos tipos de extensiones existen?

Existen dos tipos de extensiones: fijas y temporales. Las primeras son más naturales y no se nota que las llevamos. Las podemos utilizar durante dos o tres meses, pasado este tiempo hay que retocar porque nuestro cabello crece.

"Disponemos de diferentes sistemas de fijación: adhesivo, cortina cosida, queratina y grapas o anillas —sostiene Mª José Llata, directora de Peluquería Llata Carrera—. Las adhesivas se pegan al propio cabello y para retirarlas hay que utilizar un producto disolvente. Se pueden reutilizar hasta un año, aunque deben estar bien puestas para que el adhesivo no se desprenda con los lavados. Otro tipo, las extensiones de cortina cosida, se pueden sujetar con anillas o cosidas al cabello, aunque pueden notarse más que las anteriores.

Hay muchos tipos de extensiones diferentes. Max | iStock

"Las que resultan más indetectables son las que llevan una pestaña de queratina en forma de 'u' y funcionan colocando los mechones por separado, por eso no se nota. En mi opinión —mantiene la experta— son las mejores, aunque se necesita la ayuda de un profesional para colocarlas.

Las de grapas, otra de las opciones, se sujetan mediante unas anillas de aluminio que se aprietan con unos alicates: "No dañan el cabello porque no se utilizan pegamentos, ni calor, ni nudos, pero puede resultar incómodo al principio", mantiene.

Las extensiones temporales son ideales para ocasiones puntuales —las 'de quita y pon' de toda la vida— son la opción perfecta para una boda en las que necesitas más volumen o longitud.

"Se ponen y se quitan fácilmente, ya que se sujetan con un clip, horquilla o peineta que se coloca en la parte superior. Las podemos llevar durante días, aunque es aconsejable quitárselas para dormir, —matiza— con un poco de práctica son fáciles de poner, se hace como si fuera una banda, lo único es que el resultado no es tan natural como con las fijas".

Cómo lavar y teñir las extensiones de pelo natural

Si el cabello extralargo hay que cuidarlo, las extensiones todavía más. Las de pelo natural permiten cambiarlas de color, lavarlas y rizarlas, pero hay que recordar que aunque sea pelo de verdad, no está sujeto como el que sale del cuero cabelludo, por lo que hay que tener cuidado y someterlas a hidratación constante para que duren todo el tiempo posible.

"Lava tus extensiones con un champú suave, después de haberlas desenredado (sin dar tirones). Lo recomendable es hacerlo 2-3 veces en las fijas y semanalmente en las temporales. Utiliza agua tibia y no frotes. Aclara bien, al secarlas, procura que el aire del secador no esté muy caliente. Eso sí —insiste la experta— deben quedar completamente secas para que no se apelmacen. Vuelve a cepillar, empezando por las puntas y subiendo suavemente (no se recomienda hacerlo cuando están mojadas porque el pelo es más frágil). Puedes usar plancha o rizador en extensiones de cabello natural, pero es mejor no abusar de las herramientas de calor y aplicar siempre un protector térmico.

Las extensiones naturales pueden teñirse y decolorarse aunque, en este caso, su duración será menor. Es mejor aplicar baños de color. Aunque lo verdaderamente recomendable, "si queremos teñir nuestras extensiones, es llevárselas a un profesional para que el resultado sea impecable y se integre perfectamente con nuestra melena", insiste.

Tanto si las extensiones son fijas o temporales, hay que cuidarlas adecuadamente. Getty Images / iStock

Para que estén bonitas, es importante mantener las extensiones hidratadas. Aplica acondicionadores y mascarillas de medios a puntas, evitando el agarre de las extensiones para que no se estropeen. También puedes utilizar aceites o sérums sombre el cabello seco.

¿Cuál es el mejor tono según el color del pelo?

A la hora de elegir el tono de las extensiones, fíjate en el color de las puntas, no el de la raíz, ya que las extensiones deberían ser una continuación natural de la melena. Si, además, llevas mechas o 'balayage', deberás seguir el camino difuminado del color del pelo para que no quede artificial.

La elección del color es fundamental para que las extensiones queden naturales. Getty Images/iStockphoto

Es muy importante —sentencia— mirar las extensiones con luz natural, para asegurarnos de que no se distorsiona el color con luces artificiales: "Lo ideal es combinar extensiones de distintos tonos para aportar multidimensionalidad a nuestro cabello, pero no más de dos tonos más claros o más oscuros al de las puntas, si lo que buscamos es un acabado natural".

Famosas que llevan extensiones de pelo

No, a las famosas no les ha crecido el pelo por arte de magia, llevan extensiones. Georgina, por ejemplo, acude a ellas para ganar volumen en sus looks de alfombra roja, como muestra en su documental Soy Georgina.

Son muchas las famosas que utilizan o han utilizado extensiones, otra cosa es que no te hayas dado cuenta, ahí reside su encanto. Nos encontramos en un momento de cambios de look constantes y muy llamativos, y las extensiones aportan esa versatilidad con fantásticos resultados. Famosas como Jennifer Lopez y Jennifer Aniston las utilizan; también las 'influencers' españolas Paula Echevarría, Andrea Duro y la actriz María Pedraza que, entre otras, acuden a las extensiones para sus espectaculares estilismos.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.