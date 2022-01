Melenas extralargas: así podemos cuidar y estilizar una de las grandes tendencias para este año

Las melenas muy largas no han acabado de irse nunca, pero ahora reivindican su lugar en las tendencias para este año, irrumpiendo con fuerza y sin timidez para contraponerse a los cortes con pelo corto.

El pelo largo es un símbolo de sensualidad y juventud, pero además en nuestro país es uno de los looks más apreciados. Una melena larga y cuidada siempre llama la atención y es uno de los atributos de belleza en el que más nos fijamos.

Sin embargo, uno de los inconvenientes de ellas es que requiere de mayores cuidados, siendo las puntas abiertas y el encrespamiento, los dos factores que pueden arruinar lucir pelazo. Felicitas Ordás, directora de Felicitas Hair, explica cómo debemos darle a nuestra melena los mimos que merece.

"Utilizar siempre productos adecuados a nuestro tipo de pelo. Las fórmulas deben ser suaves para no agredirlo y debemos tener en cuenta que podemos encontrarnos en una sola melena dos características distintas, unas puntas secas y una raíz grasa. Eso se produce porque la grasa aporta humedad al cabello, pero cuando es tan largo no llega hasta las puntas", explica la peluquera.

"Existen productos que lavan y acondicionan según estas características, aunque las puntas, para que no se estropeen deben estar siempre hidratadas, por lo que recomiendo aplicar tras cada lavado un sellador de puntas, acondicionador y mascarilla mínimo cada quince días. También es importante matizar que una vez tenemos roturas de puntas, no hay cosmético que lo arregle, así que más vale prevenir", continúa Ordás.

Además, el encrespamiento puede dar el aspecto de dejadez en el pelo, por lo que si nuestra melena tiende a encresparse podemos recurrir a productos anti-frizz que nos proporcionaran un acabado perfecto.

Las melenas muy largas también permiten pequeños trucos para llevarlas más cómodamente y cambiar de imagen. Si lo que necesitamos es un cambio, pero no queremos sacrificar el largo de nuestro pelo, entonces un flequillo cortina puede dar el toque que necesitamos.

"Los flequillos siguen estando muy de moda y son un buen recurso para conseguir un cambio sin cortar. Para las melenas largas, un flequillo cortina, largo y abierto por el centro hacia los laterales, nos ofrecerán un look muy 70. Si buscamos algo más marcado, entonces un flequillo largo y desfilado es la otra solución", afirma Raquel Saiz, de Salón Blue by Raquel Saiz.

La peluquería es personalización, por eso antes de decidirnos por un cambio es fundamental que nuestro estilista nos asesore. No es lo mismo una melena con pelo grueso que con poco y fino, sin embargo, los trucos en el corte nos ayudarán a disimular o potenciar para conseguir que el peinado nos favorezca.

Según aconseja Rafael Bueno, de Rafael Bueno Peluqueros, "siempre tenemos que adaptar las tendencias a las necesidades o características de nuestro rostro o tipo de pelo. Las tendencias son propuestas que te inspiran y que se acomodan a como tú eres y no al revés, la personalización es fundamental".

La personalidad a la hora de decantarnos por un look u otro es muy importante y no debemos guiarnos por otras opiniones que no sean las nuestras o la de nuestro peluquero, tal y como firma Bueno: "Se llevan las melenas largas, pero el corte será de una forma u otra dependiendo de cada persona. Cuando el pelo es fino y escaso, recomiendo cortes totalmente rectos y compactos porque disimilan la escasez. Si es demasiado fino, pero no hay problema de cantidad, me gusta dar fluidez cortando algunas capas. Y si es muy grueso, intento desfilar para quitar peso de las raíces. El modo dependerá de la forma del rostro para equilibrar los volúmenes donde hagan falta".

Las melenas largas se pueden peinar de diferentes maneras. Desde rayas al lado o al medio, con un acabado ultraliso o con ondas, se trata de encontrar nuestro estilo y llevarlo con orgullo.

Manuel Mon, director de Manuel Mon Estilistas, en Oviedo propone: "La versión más sofisticada es una melena ultralisa con la raya en medio. Podemos darle cierto movimiento con unas capas muy suaves en las puntas o desfilando el contorno próximo al rostro. Si queremos algo más fresco, las ondas o las capas serán nuestra solución. Aportan más volumen y cuerpo y eso siempre favorece. Podemos enriquecerla, dándole sensación de densidad con unos reflejos más claros y oscuros".