Paula Echevarría luce el peinado más atrevido de la temporada (que amas u odias): 'baby braids' con trenza alta

Acabamos de entrar en una larga ola de calor que se quedará con nosotros durante varios días, y huir de ella (o al menos, paliar sus efectos) se ha convertido en nuestro principal objetivo. Refrescarse, beber mucha agua y evitar salir en las horas cuando más pega el sol se ha vuelto nuestra nueva rutina.

La ropa y el pelo nos ayudan mucho a estar más frescas y si tienes el pelo largo, los recogidos son fundamentales. Las pinzas (que ahora están en plena tendencia) y las coletas son de lo más utilizadas para evitar que se nos abrase el cuello, pero si queremos ir mas arregladas, debemos de agilizar el ingenio para dar el peinado perfecto.

Ayer se celebró una fiesta de una conocida revista gastro, donde muchas caras conocidas posaron para los fotógrafos y pudimos ver como ellas paliaban en calor a la vez que estaban divinas, entre ellas, Paula Echevarría.

La actriz nos mostró una forma de huir de este bochorno: las trenzas. Este peinado tan sencillo consiguió que Echevarría se convirtiera en el centro de atención, generando diversas (y muy opuestas) reacciones.

Paula Echevarría en la fiesta de Elle Gourmet GTRES

Con un vestido étnico de Andrés Acosta, muy al estilo de los looks de Lara Álvarez en Supervivientes, de largo mini, con un escote halter y abalorios que caen desde la cintura, dejó a todos impresionados, aunque lo que más llamó la atención fueron sus trenzas.

Este peinado (que lo amas o lo odias), llevaba una de las grandes tendencias capilares de la temporada, un recogido hiper tirante al que acompañó con unas 'baby braids', que ya las hemos visto en otras 'influencers' como Úrsula Corberó, Cristina Pedroche e incluso a la infanta Sofía.

Sin embargo, el look no acaba aquí, ya que este recogido tan pulcro se coronaba con una trenza alta, algo caótica, con extensiones que le llegaban a la mitad de la espalda.

El peinado de Paula Echevarría GTRES

Consigue el look

Si nos acercamos, vemos que la ejecución del peinado está lejos de ser perfecta. Al escoger un 'sleek look', debemos asegurarnos que el pelo quede totalmente tirante y que los mechones sigan una dirección en la que queden rectos, pero esto no ocurre en el recogido de Paula, que incluso tiene un pequeño bulto justo debajo del moño del que sale la trenza.

Para que esto no nos pase, la estilista Raquel Saiz, de Salón Blue by Raquel Saiz, nos da las claves para conseguir este look. "Las trenzas de espiga o cola de pez son un ejemplo en el que las trenzas evolucionan y crean un look de ensueño. Para que este tipo de recogido quede totalmente perfecto es recomendable utilizar un producto de acabado que le dé consistencia al cabello y que asegure la textura que le queremos dar sin que se despeine fácilmente. Otro truco que podemos tener en cuenta es utilizar horquillas para el cabello que ayuden a corregir aquellos mechones más revendes o incluso aportar uniformidad", nos desvela.

Sin duda, el peinado de Paula Echevarría no está exento de polémica y dará mucho que hablar, pero si no quieres pasar desapercibida, este es tu look.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.