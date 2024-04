La bichectomía sin cirugía: un paso adelante en la moda de los rostros angulosos

A pesar de que la palabra que define el proceso de eliminación de grasa localizada en las mejillas, bichectomía, puede inducir a error (o, al menos, a alguna confusión divertida), se trata de un intervención quirúrgica de una hora de duración aproximada, con el objetivo de extirpar las 'Bolas de Bichat' y afinar el contorno facial.

Las redes sociales, 'celebrities' como Angelina Jolie o Karlie Kloss y el afán millennial por parecerse lo más posible a sus 'influencers' de referencia ha convertido la bichectomía en la operación facial de moda.

Como todas las intervenciones de cirugía estética, la bichectomía no está exenta de riesgos, que ahora podemos ahorrarnos gracias a la aparición en escena de la denominada 'bichectomía sin cirugía', un tratamiento no invasivo que promete resultados definitivos para angular el rostro, afinar la cara y resaltar aún más los pómulos sin pasar por el quirófano.

¿Qué son las Bolas de Bichat?

Las Bolas de Bichat son bolsas de tejido adiposo situadas bajo los pómulos. Freepik

Para empezar entendiendo en qué consiste la bichectomía, es importante que sepamos qué es eso que se extrae, ahora sin necesidad de cirugía, de los pómulos.

Las Bolas de Bichat (que reciben su nombre del médico anatomista francés que las identificó en el siglo XVIII, Xavier Bichat) son unas bolsas de tejido adiposo situadas en una capa profunda del rostro, bajo los pómulos, y entre los músculos masetero y buccionador. Estas bolsas funcionan como una especie de almohadilla o amortiguador entre los músculos faciales, que participan en los movimientos de la masticación.

Según los expertos de Capenergy, la radiofrecuencia más potente del mercado, estas glándulas no cumplen ninguna función específica en los adultos, pero sí aportan volumen al contorno facial, redondeándolo.

El volumen y el tamaño de estas Bolas de Bichat varía por condicionantes genéticos de unas mujeres a otras, y están localizadas en una zona en la que hay terminaciones nerviosas importantes del rostro. En los últimos años, la extirpación de estas bolsas grasas tiene un objetivo puramente estético, y la mayoría de interesadas por el asunto son mujeres jóvenes de entre 25 y 35 años, en gran parte influenciadas por las modas que exhiben las redes sociales.

Claves de la bichectomía quirúrgica

La bichectomía es una intervención quirúrgica y, como tal, tiene riesgos. iStockphoto

La bichectomía es una intervención de cirugía estética que lleva décadas llevándose a cabo entre los especialistas de cirugía reconstructiva. Mediante la extracción de las Bolas de Bichat, el rostro se afina y se acentúan los ángulos de los pómulos.

Por lo que respecta a la intervención en sí, se lleva a cabo mediante anestesia local y asistida por láser, lo que disminuye el sangrado y acelera la recuperación: se realiza una incisión en la parte posterior de la mejilla, junto a los últimos molares del maxilar superior, y la grasa protuye resecándose con el láser de CO2 con el mínimo traumatismo.

Una vez realizada la bichectomía quirúrgica y extraídas las Bolas de Bichat, no hay vuelta atrás. iStockphoto

Normalmente, cinco o seis días después de haberse sometido a una bichectomía, la paciente podrá hacer vida normal. Los primeros resultados serán visibles a partir del primer mes, y los definitivos en 4 o 5 meses.

Pilar Sánchez, especialista en la Tecarterapia Capenergy, puntualiza que "es una operación que no tiene marcha atrás. Una vez extraída la grasa del rostro no hay forma de revertirlo. Como toda intervención tiene riesgos añadidos, como posible lesión del nervio facial o la sección accidental del conducto de la saliva, infección de las heridas quirúrgicas en la boca, daño de los tejidos o asimetrías en el rostro".

"Si bien es cierto que el efecto de la extracción quirúrgica devuelve armonía al rostro, también le evita disponer de un soporte de adaptación cuando los tejidos envejecen, por lo que preservar la bolsa es conveniente para un envejecimiento más armónico y natural", afirma la experta.

Definir el óvalo facial sin pasar por el quirófano

La bichectomía sin cirugia promete resultados ya en la primera sesión. Se recomiendan cinco. C.E.

La opción de la que hablamos hoy no es invasiva como la intervención quirúrgica, y obtiene resultados similares mediante un tipo específico de radiofrecuencia. La experta nos explica que "la radiofrecuencia se utiliza como alternativa para tratar las Bolas de Bichat, esculpiendo y acentuando el hueco que queda debajo del pómulo".

"Hasta ahora se extirpaban quirúrgicamente estos compartimentos de grasa ubicados en las mejillas que agrandan la amplitud de la cara. Sin embargo, esta intervención puede dejar secuelas, puesto que, con la edad, el rostro carece de ese soporte graso y termina por descolgarse", asevera.

La bichectomía sin cirugía consiste en "la introducción de energía de la radiofrecuencia Capenergy en el interior de la mejilla, justo encima de donde se encuentran las Bolas de Bichat, para licuar la grasa y reducir su tamaño. En paralelo, se puede apoyar externamente con un segundo manípulo que envía un flujo de energía a la mejilla para duplicar el efecto de lipólisis controlada y localizada".

"Gracias a la utilización selectiva de la radiofrecuencia para disolver estos depósitos grasos, por medio de una lipólisis controlada, la forma de la cara se afina y se estiliza el contorno facial. Este tratamiento se realiza por medio de un accesorio intraoral patentado que se introduce en la cavidad oral y se sitúa sobre el depósito de tejido graso. El aumento de temperatura que genera en el tejido, aproximadamente de un 12% por cada incremento de 1ºC de temperatura, disuelve las concentraciones de grasa".

¿Cuántas sesiones y qué contraindicaciones tiene la bichectomía sin cirugía?

Beber agua mucha agua tras el tratamiento de radiofrecuencia para afinar el óvalo facial es imprescindible iStockphoto

Pilar Sánchez asegura que se empiezan a notar resultados en la primera sesión, "lo que anima mucho a continuar con el tratamiento. A pesar de ello, el resultado idóneo se consigue tras cinco sesiones de media hora (a 100 euros la sesión) cada uno".

Por lo que respecta a las posibles contraindicaciones, la experta en radiofrecuencia añade que "no tiene contraindicaciones ni efecto rebote. No obstante, hay que tener en cuenta que muchas veces las mejillas tienen un volumen mayor del normal por no cuidar la alimentación. De ahí que siempre se recomiende a los pacientes seguir una dieta sana después de que se sometan a una radiofrecuencia de este tipo".

Ejercicios de yoga facial, recomendables tras la bichectomía sin cirugía. iStockphoto

También es importante que a lo largo del tratamiento "la paciente tome al menos dos litros de agua al día. Se puede compaginar con ejercicios específicos y yoga facial para potenciar los efectos. De hecho es muy recomendable. Los resultados son duraderos siempre que no se produzca un cambio importante en el peso corporal".

A lo largo del tratamiento, y una vez finalizado el mismo, "la paciente notará que la grasa de las mejillas va desapareciendo de forma paulatina, y que el óvalo facial queda más definido. El objetivo de la técnica es eliminar la grasa y retrotraer la piel, por eso se suele combinar la radiofrecuencia con la aplicación de cremas que tengan un efecto tonificante y reafirmante", explica Sánchez.

