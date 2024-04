¿Qué tratamientos médico estéticos se hace (bien asesorada) una periodista experta en belleza?

Cuando me preguntan qué tratamiento médico estético es el más recomendable para tratar las arrugas, la flacidez, la luminosidad, la falta de volumen (es real que me preguntan por un tratamiento que se ocupe de todo esto), siempre contesto lo mismo: vamos por partes.

Si hay un 'problema' que nos preocupe por encima de otros hay que priorizarlo y tratarlo. Una cosa detrás de otra.

En mi caso, por ejemplo, me molesta (sí, me molesta) por encima de otras cosas la flacidez, por obra y gracia de la (a veces) maldita ley de la gravedad y asociada al paso de los años.

Medicina estética con cabeza

La medicina estética pasa por hacer una inversión económica, absolutamente libre y voluntaria, y conviene estar bien informada para no crearnos falsas expectativas. En este terreno hay una máxima que se suele cumplir en el 90% de los casos: lo barato sale caro.

Así pues decide qué te preocupa más, coméntaselo al profesional (dermatologas/os, médicos/as estéticos) y te recomendará si es adecuado empezar por ahí (a veces no tiene sentido tratar, por ejemplo, la falta de volumen si la calidad de la piel es muy mala y hay que priorizar el estado de la epidermis y dermis primero).

En mi caso, y siempre aconsejada por un profesional, me funciona muy bien la combinación de técnicas para atajar varias cosas a la vez. Los efectos suelen ser más duraderos y al ser técnicas complementarias el resultado global es mejor. Obviamente, es más caro combinar técnicas que apostar por una sola pero a veces se da la paradoja de que hay procedimientos muy costosos (algún tipo de radiofrecuencia) que dependiendo de la persona tienen un resultado menos eficaz que la combinación de otros procedimientos con un coste similar o inferior.

Al lío: lo que yo creía que necesitaba y lo que me hice

Había oído hablar de tratamientos no invasivos 'efecto lifting' (hilos tensores entre otros), leí reportajes escritos por colegas y me informé con expertos. "En tu caso concreto hay alternativas que van a ser más eficaces y te van a proporcionar mejor aspecto general, natural, duradero", me dijo la doctora Ana Revuelta cuando acudí a su consulta (Madrid y León).

Yo necesitaba estimular la formación de colágeno para ganar firmeza y algo de grosor, hidratar la piel y rellenar ligeramente algunas zonas con sustancias reabsorbibles. El combo recomendado por la doctora fue hidroxiapatita cálcica para atenuar arrugas y darle un empujón al colágeno; ácido hialurónico reticulado para mejorar la calidad e hidratación de la piel y un tratamiento con ultrasonidos focalizados para que mi piel generara más elastina y la zona de la ceja y pómulos se reposicionaran.

Hidroxiapatita cálcica

Empezamos. La hidroxiapatita cálcica, uno de sus nombres comerciales es Radiesse (puede que lo hayas oído así), es un relleno dérmico reabsorbible cuyos efectos duran de seis a ocho meses. Potencia el colágeno natural de la piel y proyecta ciertas partes del rostro, según donde se deposite. Se aplica mediante una fina cánula (sí, requiere pinchazo) y se deja con pericia en aquellas zonas que se quieren estimular y reposicionar. ¿Duele? No. La sensación puede ser desagradable porque notas la cánula bajo la piel pero no duele. Cierto es que depende de la maña de quien lo aplica y en mi caso no sentí nada de dolor.

Ácido hialurónico

Es más conocido que el anterior y según sea más o menos reticulado (denso) tiene función de relleno o hidratante ya que es una sustancia, reabsorbible también, cuya principal característica es la de retener grandes cantidades de agua y contrarrestar la formación de arrugas. Se aplica con aguja o cánula (finísima). El que usó la doctora Revuelta llevaba lidocaína, lo que reduce las molestias. ¿Duele? La respuesta es la misma que con la hidroxiapatita. A mí no me dolió pero sí tienes en todo momento la constancia de que están introduciendo algo bajo la piel. Los efectos duran unos 7 meses.

Ultrasonidos focalizados

Para evitar confusión, porque ultrasonidos hay muchos, el que me aplicaron a mí se llama Ultherapy y se hace con ecógrafo, así en todo momento el profesional ve dónde actúa, a qué nivel y qué efecto está consiguiendo.

Estos ultrasonidos actúan en las capas profundas de la piel y estimulan tanto el colágeno como la elastina. La doctora Katia Cobas, directora de la clínica valenciana Elysian, me explicó (y yo pude comprobar cuado me lo hice), que se produce un efecto flash inmediato por el efecto calor pero, al cabo de los meses, la mejoría va siendo progresiva y los efectos duran un año.

¿Duele? Ay amigas y amigos… sí. A mí me dolió (conozco a gente a la que no), pese a que te aplican una anestesia tópica bastante potente. Es un dolor completamente soportable pero quiero ser sincera. Mi opinión es que merece la pena.

Por si tenéis dudas de cómo se aplican los ultrasonidos, no es con agujas ni con cánulas, es con un cabezal (como el de un ecógrafo) que va emitiendo ondas de ultrasonidos que se transforman en calor y según las necesidades del paciente actual a nivel más profundo o más superficial (la doctora o el doctor van usando diferentes cabezales).

Lo hice todo en una misma sesión que duró casi dos horas, incluyo también la parte en la que la doctora Ana Revuelta me informó de cada tratamiento de forma pormenorizada.

El precio depende de las zonas a tratar, no es igual hacer Ultherapy solo en la zona de los ojos que en todo el rostro, una zona puede costar entre 300 y 500 y todo el rostro puede ir desde los 2000 hasta los 3000. Lo mismo ocurre con los inyectables, ácido hialurónico e hidroxiapatita cálcica, depende de qué cantidad se necesite, se calcula el precio por viales utilizados. Siempre te informarán de todo antes de realizarte cualquier tratamiento para que por supuesto seas tú quien tenga la última palabra

¿Qué he notado tras el tratamiento?

De momento (han pasado unos pocos meses) me veo la piel más 'jugosa', menos reseca y, lo más importante, más tensa. Noto que se ha elevado la cola de las cejas y la línea de mandíbula y mentón están más dibujadas. La mejor forma que se me ocurre de definirlo es que me veo mucha mejor cara. Además, me comentan compañeras y amigas (no es vanidad, o sí, pero como os he dicho antes, soy totalmente sincera) cada vez que ven. Un último dato, igual es sugestión pero lo siento así, con la cara lavada y sin maquillar me veo mucho mejor que antes de hacerme el tratamiento.

Dicho todo esto es importante tener en cuenta que lo relatado es mi experiencia personal y que puede no tener nada que ver con la tuya. Además, es absolutamente imprescindible acudir a un médico experto para asesorarse. Desde mujer.es no animamos a nadie a hacer uso de la medicina estética, es un área de la medicina que está a nuestra disposición para recurrir a ella si lo consideramos necesario.