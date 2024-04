¿Sabes lo que es el skincare comestible?

La piel es el órgano más grande del cuerpo, y a los cuidados externos que le proferimos con cosméticos ad hoc (según cada tipo de piel, necesidades y gustos) hay que sumarle los beneficios y el efecto 'diana' que proporcionan los nutricosméticos, que actúan desde dentro. A pesar de su eficacia demostrada, la nutricosmética en España no acaba de cuajar, frente al 75% de la población que la utiliza en Reino Unido de manera rutinaria.

Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD, habla de la suplementación como tarea pendiente de las españolas. "Hemos trabajado mucho para que la gente comprenda que la cosmética es más efectiva cuando se usa de forma preventiva. Con la nutricosmética sucede igual, puesto que sólo ella nos garantiza que la piel recibe los nutrientes que necesita y que con la alimentación, en muchos casos, no están asegurados".

Así pues, en esta ocasión vamos a analizar lo que las expertas tienen claro desde hace mucho tiempo, pero que a las españolas no termina de convencernos a juzgar por la timidez con que nos suplementados para cuidar la piel.

Skincare comestible: la importancia del doble cuidado

La nutricosmética nos ayuda a mantener la piel sana desde dentro. Getty Images

Elena de Teresa, farmacéutica y directora técnica de Advanced Nutrition Programme, nos habla sobre la importancia de la nutricosmética para lucir una piel saludable.

“La piel hay que cuidarla por dos vías: por un lado, con la cosmética conseguimos tratarla por vía tópica, y eso está genial. Sin embargo, con estos productos que por supuesto son eficaces, tratamos sólo las capas más superficiales, no conseguimos entrar a las más profundas".

Para llegar 'hasta el fondo' y complementar lo que se consigue con cremas, "hay que llevar a cabo una correcta alimentación y suplementación específica que nos permita tratar de dentro hacia afuera, de manera que cuidemos la piel en sus capas más profundas”.

Así pues, el cuidado de la piel en toda su extensión procede de la correcta combinación de ambos gestos. El argumento que añade la farmacéutica para apuntarnos al skincare comestible es definitivo: "las posibles mutaciones genéticas de los alimentos de los que disponemos en la actualidad, pueden hacer que no estemos recibiendo todos los nutrientes que necesitamos. Con los suplementos alimenticios adecuados nos aseguramos de que este punto está controlado".

¿Todos podemos 'suplementarnos' desde dentro?

Los alimentos probióticos mejoran nuestra salud intestinal y fortalecen el sistema inmune, al tiempo que equilibran el estado correcto de la piel. PIXABAY / TERRIC

El skincare comestible y la nutricosmética son dos maneras similares de llamar a un mismo concepto que, "en realidad, lo que quiere decir es que trates la piel de dentro hacia fuera mediante la ingesta de suplementación que cuida diferentes preocupaciones y necesidades asociadas a la piel", explica Elena de Teresa.

“De igual manera que el ser humano va evolucionando a lo largo que avanza su vida, la suplementación o nutricosmética puede ir modificándose, ya que no tenemos las mismas necesidades cuando tenemos 20 años que cuando tenemos 50, por ejemplo".

Eso sí, aunque la prescripción varíe, "siempre es recomendable apoyar la piel desde dentro con una correcta suplementación que va a componerse de probióticos y, luego, puede variar según nuestras necesidades".

En principio, con la nutricosmética "no debería haber contraindicaciones, menos aún cuando nos lo haya prescrito, por ejemplo, un farmacéutico. Sólo se puede contraindicar, y siempre previamente analizado, cuando tengamos alguna enfermedad que implique un tratamiento medicamentoso que pueda interferir con esta suplementación, pero serán siempre casos aislados”, dice la farmacéutica.

“Siempre que hagamos una analítica veremos qué deficiencias podemos tener, pero no siempre es necesario. De hecho, por ejemplo, si hablamos de una piel sensible que le falta la hidratación, esto no lo veremos por una analítica sino por un test sobre la piel. Mi consejo es siempre dejarse prescribir por un experto: farmacéutico, médico estético, dermatólogo o incluso por las personas de tu centro de belleza de referencia".

La cosmética del futuro, hoy

Los suplementos alimenticios deben ir acompañados por los cosméticos tópicos iStockphoto

Ante la pregunta de si, en un mundo ideal y futurible, el skincare comestible conseguirá que tomemos una pastilla y no necesitemos ningún cuidado más de la piel, la experta lo tiene claro.

“La piel necesita también cuidados tópicos, así que no, con una pastilla no será suficiente. Pensemos que la epidermis es nuestra principal barrera con el exterior y tiene que haber un equilibrio entre el uso de cosméticos y de nutricosméticos".

"Se estima que el estado de la piel responde en un 70% a la alimentación y un 30% a los cuidados tópicos. Si dejamos de lado uno de ambos, presentará precariedades seguro”.

Ninguno de los dos gestos complementarios de los que estamos hablando en este caso llega a todo por separado. Por eso es importantísimo combinar la ingesta de suplementación con la cosmética tópica. Una tratará desde dentro las capas más profundas y otra se encargará de cuidar las capas más superficiales, que son las que hacen de escudo frente a las agresiones externas”.

Para concluir, Elena de Teresa habla de la necesidad que cubre la nutricosmética sobre la piel del cuerpo, bastante más olvidada que la del rostro. "Tenemos muy interiorizado el cuidado tópico en el rostro, con rutinas de mañana y noche que realizamos a diario, pero no ocurre igual con el resto del cuerpo. Con una correcta suplementación, conseguimos tratar toda la piel desde dentro y tener esa necesidad (casi) cubierta”.

