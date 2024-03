Alimentos antioxidantes que favorecen una piel tersa, luminosa y joven

Cuando vemos pieles radiantes, sin imperfecciones y con esa luminosidad que parece nacer desde lo más profundo nos preguntamos si será genética, una cuidada rutina de 'skincare' o si existirán caros tratamientos de estética detrás. Pues bien, en algunos casos todo el secreto reside en una alimentación cuidada y rica en antioxidantes. Varias expertas nos introducen en este mundo, nos cuentan como conseguir la dosis necesaria y cuáles elegir a los 20, a los 30 y cumplidos los 40.

Por qué deberías priorizar los antioxidantes en tu dieta para mejorar la piel

"La oxidación es una reacción química que produce radicales libres, moléculas inestables altamente reactivas que al reaccionar con otras moléculas importantes en nuestro cuerpo como el ADN, las proteínas y los lípidos, terminan dañando las células y los tejidos de nuestro organismo", explica Clara Arqué, farmacéutica colaboradora con Jelly Pills.

Cuando hablamos de antioxidantes nos referimos a ciertos compuestos químicos que inhiben o retrasan esta oxidación de las moléculas de nuestro cuerpo, "neutralizando estos radicales libres, y ayuda a prevenir el daño celular, las enfermedades crónicas y el envejecimiento prematuro." El efecto de estos compuestos sobre la piel es más que visible: "contribuyen a prevenir el envejecimiento acelerado de la piel, que causa arrugas, manchas y pérdida de elasticidad. Al reducir el estrés oxidativo, los antioxidantes pueden proteger la estructura y función de las células de la piel, ayudando a mantenerla más saludable y joven" amplia la farmacéutica de Jelly Pills.

La guayaba, una fruta rica en antioxidantes y vitamina C. Pexels

Priorizar una dieta que aporte suficientes antioxidantes es clave para estimular la producción de colágeno. Y esto no siempre podemos conseguirlo sin ayuda extra. "La nutricosmética desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la salud de la piel. Aunque una dieta equilibrada es el pilar base e imprescindible, los complementos nutricionales ofrecen un aporte concentrado de antioxidantes y nutrientes específicos que pueden ser difíciles de obtener solo a través de la alimentación. Estos suplementos proporcionan una ayuda extra de protección contra los radicales libres, ayudando a mantener la piel sana, radiante y resistente al envejecimiento prematuro", comentan desde Be Levels.

Cómo mejorar nuestra piel con nutricosmética antioxidante

"Al seleccionar un complemento antioxidante, es crucial buscar ingredientes de alta calidad respaldados por la investigación científica. Las fórmulas y complementos que contienen vitaminas C, colágeno, selenio y otros antioxidantes potentes como el R-ALA son las más estudiadas por su efectividad. Además, la biodisponibilidad de estos ingredientes es fundamental para garantizar que el cuerpo los absorba eficazmente. Es importante elegir marcas que cumplan con estándares de calidad y cuenten con la aprobación de profesionales de la salud", instruyen desde Be Levels.

A la hora de escoger un suplemento de nutricosmética, para garantizar su efectividad, es clave apostar por la calidad y asegurarnos de que estos productos tienen una alta biodisponibilidad. Lo cual quiere decir que nuestro cuerpo podrá beneficiarse de ellos con facilidad. Uno de los 'best seller' aclamados por las consumidoras de Be Levels es la vitamina C liposomal que reduce el estrés regulando el cortisol y los posibles desvalances hormonales y también refuerza las defensas.

Vitamina C Liposomal de Be Levels (Precio: 36,95 €). Be Levels

Además de la calidad y la biodisponibilidad de estos suplementos de nutricosmética es clave tener en cuenta nuestras necesidades particulares así como nuestra edad. Clara Arqué, desde Jelly Pills, hace hincapié en esto: "A medida que envejecemos, nuestro cuerpo puede necesitar una mayor cantidad de antioxidantes para protegerse contra el daño celular y el envejecimiento" y nos deja algunos a continuación para que demos con el nuestro según nuesto momento vital:

Dos para todas: La Vitamina C. "Poderoso antioxidante que ayuda a proteger la piel contra el daño causado por los radicales libres. Además, estimula la producción de colágeno, lo que contribuye a mantener la piel tersa y luminosa". Y también la Vitamina E que protege la piel del estrés antioxidativo y el daño de los rayos UV.

BEAUTY SKIN GUMMIES de Jelly Pills (Precio: 16,99 €). Jelly Pills

Para las de 20 y 30 años. Coenzima Q10 que ayuda a proteger la piel contra los radicales libres y puede mejorar la apariencia de líneas finas y arrugas. También puede ayudar a aumentar la producción de energía en las células de la piel. También el ácido ferúlico si buscas protegerte del daño solar.

Para más de 30, el resveratrol. "Es un antioxidante que se encuentra en alimentos como las uvas y el vino tinto. Puede ayudar a proteger la piel contra el estrés oxidativo y mejorar la elasticidad de la piel" nos cuenta Clara Arqué.

Si tienes más de 40 años, fundamental el retinol, esta fórmula de vitamina A que reduce arrugas y manchas además de promover la producción de colágeno. No olvides los polifenoles, presentes en alimentos como el té verde, el cacao y las bayas "pueden ayudar a proteger la piel contra el estrés oxidativo y mejorar la apariencia general de la piel" según la experta farmacéutica de Jelly Pills.

Top alimentos antioxidantes para una piel radiante y joven

Si bien la nutricosmética es una gran ayuda para que tu piel se vea joven, tersa y luminosa, la base de todo es una dieta saludable que priorice alimentos ricos en antioxidantes. Frutas y verduras de colores brillantes que rebosan en estos como "las bayas, fresas, las naranjas, las uvas, las espinacas, el brócoli, la zanahoria y el tomate" nos menciona Clara Arqué de Jelly Pills, pero no son los únicos alimentos capaces de frenar estos radicales libres "Los frutos secos, las semillas, el té verde, el cacao, y la cúrcuma también lo hacen" culmina.

SOLAR CARE GUMMIES de Jelly Pills (Precio: 16,99 €). Jelly Pills

Consúmelos frescos y limita los procesos de cocción y cocinado para beneficiarte al máximo de sus antioxidantes. Además, refuerza sus efectos protegiéndote del sol, no fumando, bebiendo la suficiente agua y con una rutina facial de cuidado completa y diaria.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.