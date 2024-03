Cómo aumentar de manera natural tu producción de colágeno

Cada vez es más habitual en España consumir cremas, sérums, suplementos y tratamientos varios cuyo elemento principal es el colágeno. Lo que muchos consumidores de estos productos no tienen en cuenta es que, nuestro cuerpo tiene la capacidad intrínseca de fabricar colágeno, solo es necesario saber cómo estimularlo correctamente para producir la sustancia tan deseada de forma natural. Establecer una rutina que fomente la producción natural de colágeno desde la juventud nos ayuda a mantener una piel limpia y tersa.

¿Qué es el colágeno?

El colágeno es la proteína más abundante de nuestro cuerpo, es uno de los componentes principales del tejido conectivo. Su existencia es esencial para la formación y el mantenimiento de huesos, músculos, tendones, dientes, vasos sanguíneos, intestinos y por supuesto, su presencia es altamente significativa en el aspecto de la piel.

El colágeno tiene la capacidad de dar elasticidad a la piel, así como remplazar células muertas por otras en perfecto estado.

A medida que envejecemos, nuestro nivel de colágeno disminuye, lo que provoca la aparición de arrugas, manchas en la piel, y hasta dolor en las articulaciones. Adquirir unos hábitos sencillos y saludables nos pueden ayudar a potenciar la producción natural de colágeno.

La alimentación: clave en la producción de colágeno

Diversas investigaciones relacionadas con la nutrición y el envejecimiento, publicadas en National Library of Medicine, afirman que la ingesta regular de frutas y verduras es más eficaz para mejorar la salud de la piel que cualquier suplemento.

La pérdida de colágeno se produce en su mayor medida, además de por el envejecimiento natural, por no seguir una dieta adecuada rica en nutrientes. La alimentación es uno de los pilares de la salud en todas sus vertientes. Los alimentos ricos en proteínas como carne, lácteos, huevos, frutos secos y legumbres nos ayudan a producir colágeno naturalmente.

Proteinas y vegetales. Freepik

Una investigación realizada por el Arkansas Children’s Nutrition Center (Estados Unidos) ha descubierto que la ingesta frecuente de moras previene la pérdida de colágeno. Por lo que introducir este alimento en nuestra dieta nos ayuda a ralentizar la pérdida natural de colágeno que conlleva el envejecimiento.

La gelatina es uno de los alimentos que más contribuyen a la producción de colágeno, ya que el proceso para elaborar gelatina implica hervir tejidos conectivos de animales, como huesos y cartílagos. Es decir, la gelatina se origina a partir de colágeno. Es fundamental escoger opciones sin azúcares añadidos ni aditivos para que la gelatina nos ayude a mejorar el aspecto de nuestra piel, y la calidad de nuestros huesos.

Frutas y verduras, especialmente las que son ricas en vitamina C colaboran en la producción de colágeno del cuerpo y son un excelente antioxidante. Kiwis, fresas o espinacas son algunos de las frutas y verduras que pertenecen a este beneficioso grupo de alimentos.

Factores que intervienen en la producción de colágeno

El tabaquismo y la exposición excesiva al sol de nuestra piel, son factores que perjudican gravemente la salud. Tanto una mala práctica como la otra, tienen efectos adversos sobre la piel como la aparición de arrugas y flacidez en la piel. Además, fumar o tomar el sol sin protección aumenta el riesgo de padecer cáncer significativamente.

