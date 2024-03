¿La colonia envejece? Este es el ingrediente que deberíamos mantener a raya según las expertas

Todas sabemos que, en cierta manera, el alcohol reseca nuestra piel, y que la mayoría de los perfumes contienen, en mayor o menor proporción, este ingrediente en su formulación. Hasta aquí, nada especialmente sorprendente.

Sin embargo, si escuchamos la opinión experta de la cosmetóloga Raquel González, directora técnica de Perricone MD, quizá empecemos a plantearnos nuestra rutina diaria en la que no suele faltar el perfume. "Al aplicar alcohol sobre la piel, estamos desequilibrando el colágeno y la elastina, deshidratándola y produciendo cierto enrojecimiento".

Para echar más leña al fuego (o más alcohol a la piel, en este caso), se da la circunstancia de que la colonia solemos aplicarla directamente sobre la piel, y en muchos casos varias veces al día. Zonas como la nuca, el cuello, el escote o las muñecas suelen ser nuestro objetivo.

Para remate, el alcohol es una sustancia capaz de reducir los niveles de lípidos de la barrera hidrolipídica de la piel, por lo que es culpable directamente de parte de la deshidratación. ¿Y qué pasa cuando la deshidratación se apodera de nuestro día a día? Que la piel envejece. Vamos a descubrir cómo y por qué.

¿Qué sucede en la piel cuando ponemos colonia?

Casi todas las colonias están formuladas con alcohol. ©[Erik Mclean] vía Canva.com

Nuestra dermis se compone de una barrera que denominamos hidrolipídica, "que tiene mucha afinidad con el alcohol. Esto quiere decir que la piel, al recibir el alcohol, lo considera como algo propio, y es por eso que 'deja' que penetre con facilidad", explica Sonia Ferreiro, biotecnóloga en Byoode.

A lo que añade la experta: "de hecho, muchos cosméticos tienen etanoles, pero se formulan con aquellos que favorecen la hidratación y no todo lo contrario. Al penetrar, reduce el nivel de lípidos que tiene la piel, creando vías de escape que hacen que perdamos la hidratación".

El alcohol de tu colonia y el fotoenvejecimiento

Depende del tipo de piel, pero al cabo del tiempo, el uso de fragancias sobre la dermis acaba provocando enrojecimiento, manchas y/o pérdida de firmeza. Freepik

"Siempre que se aplica alcohol puro o el que suele haber en las fragancias, la piel se deshidrata porque es justo ésta la función que cumple: romper y secar el manto lipídico del tejido cutáneo. Es cierto que hay alcoholes que pueden servir de estabilizadores en cosmética, y que incluso cumplen la función contraria que es hidratar, pero no son los que se usan en perfumería puesto que la necesidad y la funcionalidad son diferentes", comenta Raquel González.

El uso continuado de este tipo de alcoholes que contienen las colonias que usamos a diario puede provocar que el escote y el cuello se vean fotoenvejecidos con el paso del tiempo. Más aún, cuando estas y otras zonas en las que solemos vaporizar la fragancia, se encuentran expuestas.

Es probable que en un principio no notemos nada en la piel, más allá de una rojez en las pieles más sensibles. Sin embargo, las muestras más visibles de este hábito desaconsejado por las expertas aparecen a largo plazo en forma de manchas, pérdida de firmeza, afinamiento de la piel, debilidad, degradación del colágeno… provocadas por el deterioro del escudo protector de la piel.

Entonces, ¿no hay que ponerse perfume?

El perfume sobre el cabello también está desaconsejado. Tim Mossholder / Unsplash

No es exactamente así. El perfume nos hace sentir bien, afecta a nuestras emociones y, en muchos casos, nos define. La idea no es dejar de 'oler bien', sino hacerlo de manera consciente.

Si eres de las de 'no sin mi colonia', Ana Yuste, asesora cosmética de Purenichelab.com sugiere que "lo apliquemos sobre la ropa, y nunca directamente en la piel. En general, aunque las hay más agresivas que otras, deberíamos tener la precaución de evitar la dermis, y también el pelo".

Para todas aquéllas que estén pensando eso de "no, si yo sólo me echo un poquito, no pasa nada", la directora técnica de Medik8, Estefanía Nieto, comenta que "la dosis de perfume que utilizamos es algo subjetivo. Depende de cuánto queramos oler, de la calidad de la fragancia, de la cantidad de alcohol de la formulación, de si además añade fijadores o no…"

La alternativa a los vaporizadores de colonia sobre la piel

Los aceites esenciales concentrados no contienen alcohol y son una buena alternativa al perfume sobre la piel. Freepick

Bella Hurtado, directora técnica de Aromatherapy Associates, insiste como el resto de las expertas consultadas en la misma necesidad de aplicar cualquier perfume en la ropa, y nunca directamente sobre la piel. "No estoy en absoluto en contra de aplicarse perfume, pero no aconsejo a ninguna mujer que se lo aplique en las muñecas, el cuello o el escote, que además, en combinación con la radiación solar, puede hacer estragos".

Aunque utilicemos a diario una crema con factor de protección solar, si aplicamos sobre ella el perfume, "haremos que el SPF sea menos efectivo o, incluso, que la piel se quede a parches, ya que donde caiga la colonia acabará con la cantidad de producto que hay en la piel y descompondrá la fórmula. De hecho, hasta podría descomponer la fórmula del factor de protección solar si no se ha absorbido bien", concluye Marta Agustí, directora técnica de Boutijour.

Como alternativa, para las amantes del perfume sobre la piel (y no en la ropa), las expertas sugieren que nos apuntemos a la moda de los aceites esenciales, esencias que no contienen alcohol y que cuentan con fragancias puras concentradas de amplia variedad.

