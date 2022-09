'Las que no se hacen nada' y otras historias de medicina estética

Esta semana se ha celebrado el Día Internacional de la Medicina Estética. Bueno, uno de tantos 'días mundiales' (está también el del 'top less', el del bocadillo, el de los solteros…) que salpican los calendarios y que nos dan gancho a los periodistas para escribir temas subidos a la ola de las 'tendencias de búsqueda en Google' ese día en concreto.

Así que si es el Día Internacional de la Medicina Estética la gente buscará eso ¿no?, pensamos. Pues venga, a darle a las 'keywords' que luego es tarde.

De este tema podría hablar en cualquier momento, de medicina estética digo, pero me podrían decir que ¿a cuento de qué salgo con esto con la que está cayendo? Así que vaya por delante que la percha está servida: el martes 6 de septiembre se celebró el Día Internacional de la Medicina Estética.

Cuatro veces he nombrado ya la temática central de este artículo, medicina estética (ya son cinco), sin entrar en faena. Conviene repetirlo con frecuencia, contraviniendo una de las normas más básicas de la redacción periodística: evitar repeticiones innecesarias. Pero si no lo hago puede que el buscador no sepa bien que hablo de medicina estética y no posicione este artículo como es debido cuando usted haga la búsqueda. Así que espero que si usted ha tecleado los términos 'medicina' y 'estética' esté leyendo esto y preguntándose si me he dado un golpe en la cabeza.

Y ahora sí les lanzo la pregunta que me ronda a raíz de este artículo que la periodista Marita Alonso ha publicado en Mujer.es: ¿Deben las famosas reconocer que se han hecho retoques estéticos? Me ha costado algún cambio de opinión llegar a esta conclusión pero finalmente pienso que sí (con algún matiz). Por supuesto, me explico.

Pongamos que tengo entre 20 y 30 años y sigo en redes a una persona de mi edad con millones de seguidores, con influencia sobre su comunidad y con poder de prescripción (no necesariamente conocimientos para ello). Pongamos que (filtros aparte) esa persona tiene un culo firme y apretado, unos pechos rotundos y bien colocados, unos labios carnosos, una nariz cincelada… que ha conseguido a base de evidentes tratamientos de medicina estética. Ella no lo cuenta, culpa de su escultural imagen a la genética, a las horas de gimnasio, a vete a saber qué dieta y a su rutina cosmética. Pongamos que me lo creo, que confío, que hago su dieta, sus ejercicios, hasta me bebo sus cremas… y nada cambia, o al menos no cambia tanto. Mira no. La actitud de la 'celebrity' en este caso poco ayuda quienes la siguen y confían en ella. Si te expones cuéntame la verdad y ya tomaré mis decisiones al respecto si quiero y puedo.

Sesión de fotos de Madonna en Sicilia Instagram / @mandomcompanyx

Pongamos ahora que tengo 46 años y que desde los 20 sigo a una cantante de mi edad. Crecemos juntas, evolucionamos, pasamos por los 30, los 40… La admiro, la busco en redes… Y voy viendo que las patas de gallo no van con ella, pero conmigo sí. Que hay más códigos de barras en mi cara que en el Mercadona, pero en la de ella no. Ah claro, es que ella bebe mucha agua y duerme ocho horas cada día, dice. Acabáramos.

Vaya por delante que esto no es un alegato contra los tratamientos de medicina estética (benditos ellos). Es solo que no se puede vender y vivir de una imagen o exponerse ante una comunidad grande e influenciable y mentir. Así de simple.

No se trata de ir pregonando a los cuatro vientos cuánto invierten en bótox o rellenos. Ni de que nos compartan las citas que tienen con su médico estético. Es mucho más fácil.

-Tiene usted una piel maravillosa, ¿qué crema usa?

-Las cremas ayudan pero hace falta algo más para mantener a raya las arrugas y la flacidez (si quieres, claro).

Chimpún

