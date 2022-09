He seguido con estupefacción durante mis vacaciones el mes de agosto que le han dado a la primera ministra finlandesa Sanna Marin. Una de dos. O eres inteligente, primera ministra y guapa o te diviertes. Todo junto no se puede.

Sanna ha bailado. Pero aún hay más. Sanna ha cantado. Pero aún hay más. Sanna se ha divertido y hasta ha tomado copas. ¿Qué será lo siguiente? Veamos qué hacen o hacían otros políticos...

Miquel Iceta celebraba los éxitos del PSC a golpe de cadera mientras sonaba Got to be Real de Cheryl Lynn. A Mariano Rajoy lo hemos visto arrancarse en más de una boda al ritmo de Raphael ('…qué pasará, que misterio habrá, puede ser mi gran noche, na na na') ; Soraya Saez de Santa María ejerció de dj y se desmelenó con La Gozadera; Esperanza Aguirre e Iñigo Errejón se han atrevido con sendos chotis para celebrar las fiestas patronales de Madrid.

Vayamos más lejos. Hemos visto al matrimonio Clinton acaramelarse al ritmo de My way, por no hablar de cuando Bill se marcó la coreografía completa de La Macarena para regocijo de ‘Los del Río’. Y cómo no recordar la infinidad de veces que Barack Obama nos ha demostrado que con ritmo se nace. Si de bailar hablamos, el ex presidente estadounidense Obama gana por goleada. Pero esto no es un concurso.

Entre otras piezas, la pareja bailó la canción At Last (Por fin). Mark Wilson / EFE

Os imagináis que a la salida de la boda, o al acabar la fiesta en la Pradera de San Isidro, o al salir del mitín de turno, a estos políticos les hubieran preguntado con una cámara de televisión delante: "¿Ha bebido alcohol?", "¿Ha tomado drogas?", "¿El resto de personas que había con usted lo ha hecho?"

A Sanna Marín se lo han preguntado. Y ella ha respondido con una educación exquisita. Le han pedido una prueba de droga en sangre. Se la ha hecho. ¿Qué más?

La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin. EFE / EPA / FRANCK ROBICHON

El resto de cosas que de Sanna molestan no se pueden cambiar o poner en tela de juicio: su juventud (tiene 36 años y es la primera ministra más joven del mundo), su trayectoria (lleva casi diez años subiendo peldaños en el partido Socialdemócrata, una de las tres formaciones más importantes del país); sus orígenes (su padre era alcohólico y su madre la crió sola junto a su novia).

Una vez que el test de droga en sangre dio negativo el debate pasó a ser: ¿puede un cargo público ir a 'fiestas salvajes'? Hillary Clinton dice que sí. De hecho, para apoyar a Sanna, Hillary ha publicado una foto suya bailando con el texto: “keep dancing” (sigue bailando).

Pues eso. Felices bailes.

