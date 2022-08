Esta es probablemente la mejor de todas las listas incumplidas. Es aquella que está llena de esas cosas que “menos mal que no ocurrieron”.

Aquí van algunos de esos propósitos o deseos que (afortunadamente) no materialicé a pesar de que en algún momento de mi vida estaba firmemente decidida a ello.

1. Operarme la nariz. De pequeña se metían conmigo por el tamaño de mi nariz (es muy de mi familia tener narices anchas). Yo me ponía delante del espejo, aplastaba las aletas hacia dentro con los dedos y juraba que con mi primer sueldo me operaría la nariz. Con mi primer sueldo pagué el alquiler de la casa que compartía y puse mi parte para la comida del mes. Ya se me había olvidado que me ‘tenía’ que operar la nariz.

2. Ser astronauta. Era lo que quería ser, pero el periodismo se cruzó en mi vida. Bueno eso y que había elegido letras en el instituto y al parecer no hay astronautas filólogos, ni historiadores… Creo que me moriría de miedo siendo astronauta.

3. Hacerme una permanente ‘Richi’ con flequillo incluido a los 17 años. Ah no, esto sí lo hice.

4. Irme a Sevilla o a Málaga a estudiar Periodismo. Yo soy andaluza y mi primera opción era quedarme en mi comunidad autónoma a estudiar. Seguro que sería igual de feliz que ahora, después de haber estudiado y desarrollado mi carrera en Madrid, pero tendría otras cosas, no las que tengo y que tanto me gustan.

5. Cantar en el coro de la iglesia de mi barrio. Esto fue por que no me cogieron, bueno sí pero no me dejaban cantar. Soy la persona con peor oído musical del mundo. Pero... me encanta cantar.

6. Quedarme con un conejito que me ofrecieron de una camada que criaba un familiar. Estuvimos a puntito, no lo hice por que de repente a mi hijo le dio un poco de miedo (gracias).

¿Tienes tu propia lista de cosas que 'menos mal que no hiciste'? La mía de momento acaba aquí. Aunque prometo ir ampliando este listado si se da el caso y siempre que se pueda contar. Si te acuerdas de alguna déjala en comentarios. ¡Te leemos!

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.