Radar de velocidad pedagógico: ¿cuál es su función? ¿Puede multar?

La Real Academia Española (RAE) define radar como un “sistema que utiliza radiaciones electromagnéticas reflejadas por un objeto para determinar la localización o velocidad de este”. Por lo que este tipo de dispositivos son utilizados por la Dirección General de Tráfico para conocer la velocidad a la que circulan los vehículos.

En la actualidad, en las carreteras de España nos encontramos con varios tipos de radares, ya que existen los dispositivos fijos, los móviles o los de tramos. Pero también existen otro tipo de cinemómetros que se suelen instalar en los entornos urbanos, como los de tipo “foto-rojo” presentes en los semáforos o los pedagógicos.

¿Cómo funcionan los radares pedagógicos?

Este tipo de dispositivos que los ayuntamientos suelen colocar en las entradas a sus municipios o en vías que cuenta con un límite específico se caracterizan por mostrar la velocidad de los vehículos en una pantalla con el objetivo de que los conductores la vean y con ello se vean obligados a reducir la velocidad.

Por lo que la función de estos radares es únicamente informativa, ya que no tienen capacidad para imputar sanciones por excesos de velocidad. Por tanto, lo que aparece en las pantallas de estos cinemómetros sirve para que los conductores aprendan, porque agradece cuando circulan a la velocidad adecuada e indica la reducción de la velocidad cuando superan los límites. Por ejemplo, Barcelona es una de las ciudades que cuenta con un mayor número de estos radares pedagógicos.

¿Puede un radar multar por la noche?

Imagen de archivo de un radar fijo por la noche. Getty Images/iStockphoto

Desde la Dirección General de Tráfico desmienten el mito que había acerca de su no operabilidad durante las horas en la que no hay luz solar. Por lo tanto, estos aparatos para controlar la velocidad pueden multar las 24 horas del día, en parte gracias a su novedosa tecnología de infrarrojos, por la que no se produce un flash sobre el vehículo infractor.

Sí que es preciso indicar que durante la noche no tienen capacidad para operar los medios aéreos, es decir, el helicóptero Pegasus, y los drones que lo sustituirá. Además, los radares móviles instalados en los coches camuflados de la Guardia Civil también bajan su presencia en las carreteras en el periodo nocturno.

¿Es legal un radar móvil sin avisar?

En relación con los cinemómetros fijos, antes de llegar a ellos, siempre debe existir una señal que avise de su presencia. Pero en el caso de los aparatos móviles, los conductores tenían dudas.

Por ello, desde la DGT lo han aclarado, y precisan que estos dispositivos móviles se pueden ubicar en cualquier punto de la red viaria española sin necesidad de señalarlos previamente, ya que así lo avala el Reglamento a través de un Real Decreto.