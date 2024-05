Unos turistas españoles no pueden regresar de Marrakech por no tener los billetes impresos: "Vamos a hacer presión"

El creador de contenido Alessandro Dazi, que cuenta con más de 70.000 seguidores en TikTok, ha compartido los momentos de tensión que han vivido sus amigos y él al no poder regresar de Marrakech por no tener los billetes de vuelta impresos.

"Chicos, estamos un poco jodidos porque no podemos volver a casa. El vuelo es mañana por la mañana y no tenemos impresos los billetes de vuelta", comentó en su vídeo el tiktoker, que aclaró que su aeropuerto no es el de Marrakech sino el de Uarzazate, en el que no aceptan QR.

Alessandro explicó que estaban "buscando como locos librerías" en la ciudad de Marruecos, pero no encontraban nada. "Nos hemos parado en dos hoteles, pero no nos dejan entrar", declaró el creador de contenido.

El joven aclaró que "en el aeropuerto de Marrakech a lo mejor sí" aceptan el QR, pero no en el de Uarzazate, porque es mucho más pequeño y "no hay nada", según explicó en el vídeo.

"Vamos a hacer presión", comentó el tiktoker antes de intentar que le imprimiesen los billetes en otro establecimiento. Finalmente, la mujer de recepción aceptó. "Nos volvemos a casa tío", le dijo el tiktoker a uno de sus compañeros cuando se acercó al coche para coger dinero con el que pagarle a la recepcionista.

"Veinte minutos esperando a que la señora imprima tres papeles", expresó con humor el chico mientras esperaba junto a su otro amigo, que se mostraba ya desesperado y echándose las manos a la cabeza. "Me veía viviendo en Marrakech", concluyó uno de ellos con los papeles ya en la mano.

El vídeo se ha hecho viral en TikTok, alcanzando más de 170.000 reproducciones y cerca de 5.000 likes. "Hay un montón de sitios, incluso la oficina de turismo", "Por lo que sé, en los aeropuertos hay máquinas que introduciendo el QR o el ID del billete lo imprime", "De inglés justito", "Uno se informa antes de viajar", fueron algunos de los comentarios que los usuarios de la red social dejaron en el post.