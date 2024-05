Una mujer se hace viral por su dura reacción al ver el plato de calamares que le han servido: "Son rosquillas de mi pueblo"

Son muchas las cadenas de comida rápida que te ofrecen pagar un poco más por hacer tu menú gigante, pero parece que no a todos les agrada esto. Pues Lale, como así se llama esta mujer en redes, ha dejado claro que no le gustan los calamares grandes y prefiere el tamaño tradicional.

Esta usuaria, que comparte en internet sus "cosillas", como ella las llama, se ha hecho viral por su dura reacción al ver la ración que le habían servido y ya son más de medio millón de internautas los que la han visto en TikTok -y otro medio en Twitter-.

"¿Esto son calamares? Esto son rosquillas de mi pueblo", dice ella, con mucho ingenio, pero indignación. "¡Que no, que no quiero esto!", exclama, mientras mueve a un lado y al otro el tenedor que tenía pinchado el calamar rebozado.

"Te van a escuchar", le dice su hija mientras ella hace oídos sordos. "¡Esto no es una ración de calamares! Por favor, señora, ¿esto son calamares? ¡Calla un rato, hombre!", continúa quejándose.

"Nos lo han puesto de oferta. Métetelo en la boca y calla un rato, hombre", le reprocha otra de las acompañantes. "Mama, por favor, no la líes que nos conocen", añade su hija.

"Nos haces pasar vergüenza, te lo juro", se oye decir a otra voz. "Yo no vengo más contigo a ningún lado". Ni corta ni perezosa, la mujer coge el plato y se levanta de la mesa mientras las presentes le piden que no vaya. Pero entonces, vuelve y enseña de nuevo el plato: "Esto no son calamares, ¿vale? Son zapatillas, son rosquillas de mi pueblo".

Lale tiene acostumbrados a sus más de 70.000 seguidores a mostrar su día a día en TikTok, por lo que se desconoce hasta qué punto esta reacción es genuina o una exageración para el vídeo. Aun así, sea real o no, ha generado diversidad de opiniones en los comentarios.

Los hay que ensalzan su desparpajo y su forma de hablar, y otros que aplauden que vaya a quejarse, pues son muchos los locales "que se aprovechan de la gente que se calla", tal y como critica una tuitera.

Sin embargo, otros afean su exagerada actitud. "Lleva razón pero se puede decir de otra forma" o "Por personas así los que trabajamos de cara al público tenemos que aguantar mucho y tener mucha paciencia" son algunas de las críticas en TikTok.