Le cobra un suplemento en un bar por calentar la comida: "Me quedé pillado"

Una de las características más importantes que tiene que tener un restaurante a la hora de ser, o no, es el precio de los productos. No solo es fundamental que haya un buen ambiente o que la calidad de la comida será la óptima. Si los precios de los platos son demasiado caros, habrá personas que no podrán permitirse comer en ellos.

Todo ello sin contar con que en algunos lugares, como EEUU es necesario además incluir una cuantiosa propina. Y es que, en el país americano, es prácticamente una obligación aportar un porcentaje monetario extra destinado a los camareros.

Aunque, lo que no esperaba un cliente es que además debería de hacer un pago adicional por un servicio adicional que nunca se hubiera imaginado: calentar su comida. Así lo ha contado un cliente de Australia, que tuvo que pagar un plus por meter el bollo en un microondas.

El ticket incluía un suplemento muy llamativo. FACEBOOK

"Pedí el recibo, salí y descubrí (más tarde) que me habían cobrado un dólar de más por calentar la magdalena. Me quedé con una muy mal sabor de boca", ha confesado el cliente. Y es que no podía creerse que le cobraran "un maldito dólar" solo por calentarlo. Sin embargo, lo peor de todo, es que al comerla estaba solo templada.

"No me malinterpretéis, la comida, el ambiente y el servicio fueron estupendos, no hubo ningún problema. Me lo estaba pasando muy bien hasta que recibí el recibo. Me quedé pillado", ha contado.

Por suerte, la historia acabó para el cliente con un buen sabor de boca. "Los propietarios se han disculpado muy seriamente. Dijeron que se trataba de un error del sistema, lo investigaron y lo solucionaron, cosa que agradezco", ha concluido.