Las quejas de una mexicana sobre el sistema educativo español: "Me exigen un buen trabajo sin instrucciones"

En cada país cuentan con un sistema de educación diferente. Por ello, cuando alguien se muda a otro lugar, una de las características que más llaman la atención es cómo funciona los colegios, pues la cultura de la sociedad depende de ello. Prueba de ello ha sido el último vídeo que ha compartido Alisson Harrell.

La joven mexicana se encuentra actualmente viviendo y estudiando en España y por ello ha podido comparar cómo funciona el sistema de México con el castellano. "Tengo una terrible experiencia con la educación en España. España es muy bonito, pero la educación en España es horrible, tanto por los maestros como por las tareas o por los exámenes. Por todo", ha explicado en TikTok.

El primer gran problema es que, a diferencia de en su país, si una pregunta está incorrecta en un tipo test, esta puede quitar puntos: "Los exámenes restan, hago mi primer examen, lo contesto todo y no, si no te la sabes no contestes. Una pregunta mal te quita una bien".

Y es que, hablando de exámenes, se queja de cómo necesita recordar todo lo que se dice en clase: "Además, para los exámenes tienes que memorizar todo, hacer anotaciones de todo lo que dicen los profesores en clase porque pueden preguntar de todo, así que hay que memorizar todo. Es horrible, es cero práctico, no se te queda nada".

Aunque, de la misma manera, también ha criticado a los profesores: "Las estructuras de los trabajos y todo es diferente, quieres hacerle una pregunta a un profesor y no te responden. Fui a hacerle una pregunta por un trabajo porque quería saber si la estructura estaba bien, ya que dudaba, y me dijo que eso ya lo dijo en clase".

"Pero no, no fue suficiente su información para resolver mi duda. Si te lo estoy volviendo a preguntar es porque no entendí algo. Quería saber cómo lo hacían aquí y me dijo que no tenía tiempo. Se fue y no le importó. Y luego me exigen un buen trabajo sin instrucciones", ha asegurado enfadada.

Por eso, finalmente ha hecho una dura reflexión sobre un supuesto racismo hacia los mexicanos: "Como somos mexicanos nos hacen sentir tontos, hago algo y me dicen 'ves como sí que podías". Aunque, según los comentarios, el problema es que se exige "muy poco" en México.