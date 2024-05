Comunican el despido laboral a una mujer el día de su boda y por medio de un 'WhatsApp'

Se supone que el día de tu boda es el día más feliz de tu vida. No solo porque podrás dar el gran paso con tu pareja y celebrar el amor, sino porque estarás reunido con tus seres queridos y familiares. El trabajo no debería de ser un problema en esta fecha tan especial, y aún menos un despido

Sin embargo, como así ha contado una mujer al pódcast The Ben Askins Show, su jefe no tenía este mismo pensamiento. Amanda, como se llama la mujer, recibió un mensaje a través de WhatsApp del que por entonces era su jefe. Aunque, lejos de para felicitarle, era para anunciarle que ya no tendría que volver más a su puesto.

"Media hora después de la ceremonia, recibí un mensaje de mi jefe por WhatsApp para comunicarme que me habían despedido", ha contado la mujer, "empezó el mensaje diciendo: 'Espero que tu boda haya ido bien y que te lo hayas pasado bien fuera".

Recibió el despido por WhatsApp. Ben Askins / YOUTUBE

Un inicio que parecía de lo más simpático, pero que guardaba un resultado del todo inesperado. Y es que no vio el resto de la notificación hasta entrada la noche, cuando descubrió que la habían echado de los grupos del trabajo.

"Vi su mensaje y, con todos mis amigos a mi alrededor, me quedé boquiabierta", ha asegurado mientras explicaba como el motivo de su despido era por "problemas de rendimiento". Por eso, no llegó a pasar el periodo de prueba.

"Solo quería informarte que se ha tomado la decisión de no contar contigo en un futuro. Se te ha enviado un mensaje a tu cuenta de correo personal con todos los detalles. Siento muchísimo que no llegase a buen puerto y te deseo lo mejor de cara al futuro", pudo leer en el mensaje de su jefe.