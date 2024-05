Insultan al acento canario y una local se irrita en redes sociales: "Mi niño, ¿y para ti qué es hablar bien?"

Eric Serrano, en su pódcast Llego tarde tía, afirmó que la gente canaria le da "mucha rabia". "¿Por qué habla así? O sea, no son de Venezuela. ¿Podéis hablar normal? Me dan puto asco", manifestó el influencer.

Las reacciones no se hicieron esperar, y la usuaria de TikTok Elena Marrero subió un vídeo a su cuenta contestando a los comentarios peyorativos sobre el acento canario y dio una explicación sobre la historia de Canarias.

"Mi niño, ¿y para ti qué es hablar bien? ¿Hablar como el 5% de la población hispana?", empezó la creadora de contenido. También matizó que el idioma lo crean los hablantes y que se va transformando con el uso.

"Es decir, se acepta lo que hace la mayoría. Y si la mayoría de los hablantes, es decir, el 95% hablamos de cierta manera, digo yo que lo correcto realmente es hablar así", sentenció.

Continuó diciendo que "otra cosa es este complejo de imperialistas y de querer imponer el mismo habla a todo el mundo, con lo bonito que es tener esta diversidad cultural y esta diversidad de acentos".

"Pero bueno, al final sabemos que este tipo de comentarios se hacen única y exclusivamente para ganar visitas y hacerse virales, y que a este tipo de toletes es mejor no hacerles caso, pero es que mi canaria interior no me deja quedarme callada ante este tipo de comentarios", concluyó la creadora de contenido.

La respuesta de Marrero alcanzó más del millón de reproducciones y más de cuatro mil comentarios, muchos de ellos criticando al pódcast y apoyando a la canaria. "El acento canario y el acento andaluz, los mejores de España", "hay que ser muy inculto para burlarse de los acentos" o "serviste, educaste, devoraste y arrasaste" son los comentarios más apoyados.