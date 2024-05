Una abuela mallorquina de 83 años se hace su primer tatuaje: "No me pondría el nombre de ningún novio"

Una abuela de Mallorca se ha hecho viral en TikTok después de que su nieta compartiera en su perfil un vídeo de la mujer de 83 años haciéndose su primer tatuaje.

En el vídeo se puede ver todo el proceso. "Me haré en el brazo un corazón con dos ramitos de flores", explica la abuela en mallorquín ante la cámara del móvil.

"¿Estás contenta?", le pregunta su nieta antes de ponerse en manos de la tatuadora. "Contentísima", responde la mujer, que no puede esconder su emoción por tatuarse por primera vez.

"No me pondría el nombre de ningún novio", comenta entre risas cuando se sienta y la tatuadora le coloca el papel con el dibujo. Después, la abuela asegura que no ha "notado nada", mientras que los familiares que la acompañan se quedan perplejos viéndola.

"No me he dado cuenta de nada", repite tras acabar el proceso. "No te reconozco", comenta alguien por detrás, mientras que la mujer mira el resultado, asegurándose de que haya quedado bien. "A mí me la pela", expresa entre risas cuando está ya subida en el coche junto a su nieta.

El vídeo se ha hecho viral en TikTok y ha alcanzado cerca de 39.000 visualizaciones y más de 5.500 likes. "Qué bonita y qué suerte tienes de tenerla", "Mí ídola", "Soy muy fan", son algunos de los comentarios que han dejado los usuarios de la red social en el post.