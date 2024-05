El bonito gesto de una joven destapa la dura verdad sobre el 'bullying': "La madre me ha dado las gracias"

No es de extrañar que muchos supermercados animen a sus clientes a comprar productos regalando cromos o puntos al llegar a ciertas cantidades. Por eso, cuando a una joven le han dado tres sobres al hacer una gran compra, no ha dudado en regalárselo a un niño que se encontraba cerca de ella. Sin emabargo, lo que ella no sabía es que su acción era mucho más importante de lo que podría parecer.

Así lo ha contado a través de TikTok la usuaria Soritules. "A mi lado había una madre con dos niños. Mientras la madre estaba metiendo la compra en el coche, los dos niños se han quedado en un bordillo abriendo los cromos de fútbol", ha explicado aún emocionada.

Sin pensarlo dos veces, al verles jugando les ha ido a dar los cromos porque ella "ya no tiene edad para coleccionarlos". "Le he dado los tres cromos al niño, se ha levantado, me ha abrazado y se ha puesto a llorar", ha asegurado, recordando el momento sorprendido por la manera de reaccionar del "niño pequeño".

"Yo no estaba entendiendo nada. La madre nos ha mirado y se ha puesto a llorar también", ha seguido ya sin poder evitar "ponerse a llorar también". Y es que, la madre le dio las gracias por el gesto, aunque Sotirules no entendía qué estaba pasando porque solo "le había dado tres sobres de cromos".

"La madre se ha puesto a contarme como lleva un par de años sin ver casi gestos de cariño hacia gente desconocida porque en el cole le hacen bullying. Y yo, en ese momento, me he puesto a llorar", ha confesado con los ojos aún llenos de lágrimas. Por eso, se ha sentido muy "agradecida" de la bondad que le ha podido transmitir.

"No comprendo, no entiendo que en pleno siglo XXI en los colegios sigan pasando estas cosas", ha reflexionado muy cabreada porque ella también sufrió abusos escolares de pequeño. Así, ha criticado a los colegios y a los padres que pueden "maleducar" a los más pequeños.

El vídeo, que cuenta con más de nueve millones de comentarios, se ha llenado de aplausos ante la actitud de la joven e historias de otras víctimas del bullying. "Le has transmitido mucho cariño al niño. Te felicito y ojalá se tomen medidas contra el bullying es inaceptable. Un abrazo", ha sido uno de los comentarios más repetidos.