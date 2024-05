El 'youtuber' José Elías se convierte en pizzero por un día... aunque sin mucho éxito: "Estás un poco abuelete"

El youtuber José Elías es una de las caras más conocidas en redes sociales por su trabajo como empresario. No son pocos los programas en los que ha participado hablando sobre lo necesario para tener éxito empresarial, aunque ha sido criticado en varias ocasiones por su filosofía de trabajo.

Por eso, en su último vídeo de TikTok ha querido ponerse manos a la masa y convertirse en un empleado más en una pizzería. Para ello, ha colaborado con Eric Ayala, un conocido pizzero de la plataforma.

Así, José, junto a su equipo, ha acudido al negocio del tiktoker para poder vivir cómo es ser un aprendiz en este tipo de empresas. "José va a llegar como cualquier trabajador nuevo que hay aquí. Camiseta negra y va a aprender desde abajo", ha explicado el cocinero.

De esta manera, tras una pequeña introducción, comenzó su trabajo. Tras apenas empezar, los problemas aparecieron. El empresario destacó por su tardanza. "Este servicio ya ha empezado", le llegó a recriminar Ayala. Y es que no solo era lento, sino que además no sabía preparar la comida con la cantidad de los ingredientes necesaria: "No van a durar juntos. Se picarán".

"Estoy yendo poco a poco porque me estás costando más que los chavales que me llegan normalmente. No va mal, pero sí que se te ve que estás un poco abuelete", acabó destacando el pizzero cansado de tener que corregir constantemente al empresario.

El vídeo cuenta ya con más de 20.000 'me gusta', y un sinfín de comentarios al respecto. Y es que no son pocos los que han destacado que al empresario "no le va trabajar" y aplauden como Eric "no se estresa".