La pronunciación de una profesora estadounidense de español desata debate en redes: "No hay nada bien en este vídeo"

Conocer un idioma extranjero no es fácil. No solo es necesario tener una base de gramática o un amplio vocabulario, sino que además es necesaria una buena pronunciación para que, al hablarlo, los oyentes entiendan todo perfectamente. Por eso, muchos profesores hacen hincapié en este aspecto.

Sin embargo, en el caso de una profesora de español de EEUU, su acento delata perfectamente que ella no es nativa. Es por eso que en TikTok se ha desatado un fuerte debate sobre el nivel de exigencia en la pronunciación del castellano frente al inglés.

"Soy una maestra de español. Por supuesto, tengo que corregir la pronunciación", se puede escuchar decir a la docente. Lo más llamativo es es que su manera de hablar no es muy diferente a la de sus estudiantes, como así han querido recalcar muchos usuarios de la plataforma.

"Eh... no hay nada bien en este vídeo. Esta mujer se supone que es profesora de español en un instituto de Estados Unidos. Y pronuncia el español así", ha comenzado a explicar una profesora española de inglés, "¿qué sería de nosotros, profes de inglés, si pronunciásemos inglés así en nuestras clases? ¿Esta señora por qué pronuncia tan mal?"

Por eso, ha hecho una reflexión muy dura sobre la diferencia entre los profesores de idiomas dependiendo del país: "No te estoy diciendo que tengas que poner un nativo hispanohablante en la clase. No. Al igual que tampoco abogo por los nativos anglosajones, pero a ver lo mínimo es lo mínimo. Buena capacidad, tener los conocimientos, ser capaz de enseñar y una buena pronunciación del idioma. Que si no, ¿qué hacemos enseñando?".

El vídeo, como no podía ser de otra manera, se ha llenado de todo tipo de comentarios. Por una parte, hay quien defiende que no es lo mismo "el acento que la pronunciación", mientras que otros aseguran que en España el nivel de inglés es mucho superior que el de la asignatura de español en EE UU: "Toda la razón, al igual que los listenings (pruebas de escucha). Allí los de español son de risa, aquí en España los de inglés tienen tela".