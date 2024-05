Una 'tiktoker' española que vive en Finlandia explica cómo se hace la compra allí: "Nadie controla lo que estás comprando"

La tiktoker española Ana Conrado, que vive en Finlandia, desde donde comparte todo tipo de contenido, ha contado a sus seguidores cómo se puede hacer la compra en los supermercados del país nórdico.

Según ha expresado la creadora de contenido, "funciona con unas pistolas y nadie controla lo que estás comprando". Al llegar al supermercado cogen la pistola. De todo lo que van cogiendo, escanean su código de barras con la pistola y lo introducen en el carrito.

"Al final, en la pistola está todo lo que has metido en el carrito y te da la opción de pagar. Pones la tarjeta, lo cobran, lo metes en las bolsas de plástico y te vas a casa", ha explicado Ana, que ha asegurado que ella nunca ha usado este mecanismo para hacer la compra.

La tiktoker ha contado que "todo el mundo siempre comenta que es fácil meter cosas sin pasarlas por la pistola" porque no hay ningún control o alguien que lo revise.

"No sé muy bien cómo funciona, no sé si realmente lo revisan o no, pero por lo que tengo entendido no te lo revisan", ha concluido en el vídeo Ana Conrado. En el post de TikTok, que ha alcanzado más de 11.000 visualizaciones, muchos usuarios dejaron su opinión.

"Como en varios hipermercados en España. Llevan años con ese sistema", "Nadie te revisa, pero si algo no se escanea cuando sale se dispara la alarma y la vergüenza que tienes que pasar...", "En el país más feliz del mundo si robas un caramelo, te llaman a la policía... Seguro que lo controlan de alguna forma", han expresado en la publicación.