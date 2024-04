Viaja al 'país' que España recomienda no visitar y se lleva una grata sorpresa: "Tiene su esencia"

Viajar es una de las mejores maneras de conocer nuevos lugares y culturas, pero en ocasiones también puede ser un peligroso. Ya sea por la inestabilidad política o por los problemas de seguridad, hay lugares que el Ministerio de Exteriores recomienda no visitar, como lo es Transnistria.

La región autoproclamada independiente se encuentra entre la frontera de Moldavia y el río Dniéster. Como ocurrió con muchos países, surgió con la desintegración de la Unión Soviética, pero no ha sido reconocida internacionalmente. Así, aún conserva tanto su identidad como su estructura política, motivo por el cual el gobierno prefiere ser cauteloso.

Sin embargo, eso para Marco, un tiktoker que se dedica su contenido a mostrar sus diferentes viajes, no parece haberle importado. Prueba de ello ha sido su última publicación en la red social, donde ha asegurado que el estado no es ta malo como lo pintan.

"He pasado 24 horas en un país 'que no existe', al que España recomienda no viajar, y la verdad es que no ha podido ser mejor decisión venir aquí", ha comenzado a explicar. Y es que para él no ha sido peligroso ni conflictivo, sino todo lo contrario.

Por eso, lo tiene claro: "Estos lugares tienen también su esencia y esta es precisamente la esencia de viajar, de conocer lugares que poca gente conoce o se atreve a venir". Comparándolo con destinos más conocidos como "Praga, Budapest o las playas de Tailandia", la gracia de este viaje es que te permite "viajar en el tiempo", y conocer cómo fueron los primeros años después de la caída de la URSS.

El video cuenta ya con más de 118.00 visualizaciones y todo tipo de comentarios. Desde quien ha estado ya allí y recuerda la región como algo "raro, raro" hasta quien asegura que "no tiene necesidad de ir", las opiniones están divididas.