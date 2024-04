Esta es la historia de Stipe Pleic, el autobusero que se hizo vikingo después de ver la serie 'Vikingos'

Anadolu Agency via Getty Images

Stip Pleic había pasado diez años trabajando en la construcción en Alemania, alejado de su país de origen, cuando regresó de nuevo a su casa en las frías tierras Tomislavgrad, al sur de Bosnia. Allí, comenzó a trabajar como conductor de autobuses para el gobierno, y su solitaria vida le llevó a sentarse una tarde frente al televisor y adentrarse en la saga 'Vikingos', sin ser consciente de que después de aquello nunca volvería a ser el mismo.

La historia del protagonista de la serie fue una revelación para este hombre grande y fornido que, desde 2020 se hace llamar Ragnar Kavurson, "el primer vikingo de Bosnia": ha cambiado el cemento y la pala por la construcción de escudos y espadas inspiradas en las armas que usaban los vikingos para asaltar Europa entre los siglos VIII y XI.

Un auténtico taller vikingo

Con el pelo gris recogido en una trenza, la barba blanca y su túnica de cuero y brazaletes, Pleic aparenta ser un auténtico guerrero vikingo. En su casa, que también ha transformado para que encaje con su nueva identidad, ha construido un taller en el que no falta detalle: tronos con hachas y apoyabrazos cubiertos de piel de zorro, escudos, banderas suecas y noruegas y grandes postes con los protagonistas de la serie que le ha cambiado la vida.

Stipe Pleic trabajando en su taller. AFP via Getty Images

Además de los instrumentos de madera y metal que reconstruye a mano, Stip Pleic tiene en su jardín una réplica del 'drakkar', la embarcación con la que los vikingos cruzaban océanos y que él mismo utiliza para navegar en el lago de Busko.

Con sus amigos practica el lanzamiento de hachas, "este deporte es muy popular en Estados Unidos y Canadá. También es una disciplina recomendada por los psiquiatras. Es muy relajante", añade.

Aunque no le faltan ideas: quiere organizar el campeonato bosnio de lanzamiento de hachas, construir un poblado vikingo para los turistas y reunirse con sus compañeros de todo el mundo que se juntan cada año en Wolin (Polonia) para celebrar un festival vikingo. Él lo tiene claro, 'Vikingos' no le ha dado dinero, pero sí felicidad: "En Alemania ganaba más dinero en un día del que ahora gano en un mes. Pero no estaba contento. Ahora soy feliz".