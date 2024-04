La sorprendente declaración de un jamaicano que ha sorprendido a toda Murcia: "Me identifico con el acento"

En un primer momento, nadie sabría qué relación pueden tener Jamaica y Murcia. Los más de 7.500 kilómetros que las separan, océano Atlántico incluido, hace que sean prácticamente imposible unir algo que tengan en común. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, como ha explicado un joven de dicho país.

El último vídeo del pódcast The Yaadman se ha hecho viral en TikTok entre los murcianos debido a las declaraciones de uno de sus integrantes. El joven, que se encuentra viviendo en Murcia, ha descubierto que la región tiene muchas cosas parecidas a las de su país, especialmente en lo relacionado con la forma de hablar de los murcianos.

"El acento murciano: me gusta, puedo entenderlo y me identifico con que es una persona que habla patois, que es el idioma de mi país", ha comenzado a explicar el tiktoker. Como así ha aclarado, en Jamaica se habla tanto inglés como patois, aunque de este no hay ninguna regla escrita.

"Lo que pasa es que el patois no es un idioma escrito. No hay diccionario de patois, no hay documentos especiales de patois. Tenemos un documento que tradujimos, que es la Biblia. Tenemos la Biblia en patois", ha asegurado. Por eso, siente que el panocho, el habla de Murcia, es muy parecido.

"El patois es un idioma que tiene mucho acento, decimos palabras de forma diferente, arrastramos algunas palabras, cortamos algunas letras, como en Murcia", ha confesado muy contento de sentirse identificado a pesar de ser de un país extranjero.