El dueño de un restaurante contesta a la mala crítica de un cliente: "Siento mucho que no seas capaz de leer"

La cuenta de Twitter Soy Camarero, conocida por compartir historias relacionadas con la hostelería, ha publicado la contestación de un propietario de un restaurante a la reseña negativa de un consumidor que se lamentaba de los precios.

"Un robo a mano armada. Me cobraron por dos tercios de Amstel sin alcohol ocho euros (cuatro euros la unidad). Las bebidas tardaron mucho en llegar y los aperitivos eran de escasa calidad y cantidad", escribió el cliente.

Además, añadió que les habían echado "a toda prisa" porque la mesa en la que estaban sentados "estaba reservada habiendo mesas suficientes en el local" y finalizó su reseña dejando claro sus intenciones de no volver a ir al local.

Ante la mala crítica, el propietario del restaurante no dudó en contestar: "De momento no usamos pistolas para atender a los clientes. Siento mucho que no seas capaz de leer los precios en la carta, ni tampoco seas capaz de decidir si te quieres sentar en la mesa de un local aceptando sus normas y sus precios".

Y finaliza: "Tienes razón, llevamos desde 2005 intentando echar a los clientes, cuánto más deprisa mejor, es el máximo objetivo que tiene cualquier local público, pero todavía no llegamos a conseguirlo... Muchas gracias por tu tiempo".