Una chica deja su currículum en una cafetería y acaba haciendo algo que echa por tierra su candidatura

Encontrar trabajo en los tiempos que corren se ha convertido en una competición por ver quien es el mejor entre todos los candidatos que se presentan a una misma vacante y mostrar tu mejor versión es uno de los requisitos principales para ganar puntos con la empresa.

Unos puntos que seguro no tendrá esta chica que dejó su currículum para trabajar en una cafetería, pero su comportamiento dejó mucho que desear.

La cuenta de X (antes Twitter) Soycamarero, ha compartido la historia de una hostelera con una joven que buscaba trabajo, pero acabó haciéndole un simpa.

"He entrado al turno y había una chica ya tomándose una cerveza, al final se ha tomado tres y hablando de que necesitaba trabajo me ha acabado dejando el currículum, hasta ahí todo bien", comienza a relatar la trabajadora.

"Cuando se ha llenado el bar de gente y me he descuidado me ha hecho un simpa, así como suena, después de dejarme el currículum, con todos sus datos se ha ido sin pagar", ha denunciado.

Con los datos de contacto en su haber, la hostelera ha llamado a la joven dos horas después para constatar que el currículum fuese real: "Me lo ha cogido", "me ha dicho que sí que bajaría en esta misma tarde a pagar y obviamente he cerrado el bar y no ha aparecido".

Junto al mensaje, la trabajadora del bar ha compartido una foto del currículum y el precio que la joven ha dejado a deber.