Esperansa Grasia presenta su propia versión del programa 'Alienígenas': "Estamos en el monte Tararí que te vi"

Existen cientos de teorías diferentes que aseguran que podría existir vida más allá de la tierra. Por ello, programas de televisión como Aliens, o Alienígenas como se conoce en España, están especializados en demostrar los supuestos avistamientos de seres extraterrestres. Aunque en la mayoría de casos solo se centran en EEUU.

Por eso la tiktoker Esperansa Grasia ha hecho su propia versión el programa. Así, la joven ha explicado cómo en el lugar monte ficticio "tararí que te vi" una mujer tuvo una experiencia extrasensorial. "¿Existe en este mundo un lugar en el que hubo alienígenas durante siglos?", ha comenzado el vídeo.

Siguiendo el mismo formato que el programa, en el vídeo han aparecido diferentes testigos como Marianah Marranah, quien ha asegurado que ella tuvo una aparición mientras veía la televisión. "Hace años ocurrió una historia increíble", ha explicado la joven convertida en el presentador, "Rosita iba en su moto camino al trabajo, de pronto un hombre se saltó un paso y se cabreó un poco, hasta que vio un gran destello en el cielo".

Así, entre problemas con un perro y por haberse "dejado el ventoline" mientras subía por el monte, finalmente pudo llegar a lo más alto, donde se encontraban los fósiles. "La arquitectura apunta a que el testimonio de Rosita es realmente importante", ha explicado a cámara.

Aunque, lo cierto es que las palabras de la supuesta víctima han cambiado por completo la perspectiva sobre el caso. "Estaba yendo al trabajo con mi moto cuando de repente vi un fuerte destello", ha comenzado a relatar en su TikTok, "pero resulta que era de una discoteca".

"¿Existen los aliens?, ¿realmente nuestros padres nos guardan el dinero de nuestra comunión? Lo veremos en el próximo programa", ha finalizado Esperansa. El vídeo cuenta ya con más de 123.000 'me gusta', por lo que los comentarios no han tardado en llegar.

Entre risas, no han sido pocos los usuarios que han querido destacar algunos de los momentos más divertidos. "Me meo con el ruido extraño", "lo del perro no era actuado" o "me encantan tus vídeos, no me dejo de reír", han sido solo algunos de los mensajes más repetidos.