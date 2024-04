Descubre las preguntas que hacen para obtener la nacionalidad española y se indigna: "Esta la fallaría"

Muchas personas extranjeras que, actualmente, viven en nuestro país están interesadas en obtener la nacionalidad española. Para ello, sin embargo, es preciso que pasen previamente por un examen: la prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE).

Se trata de un requisito exigido por la ley que, por otra parte, ha llamado enormemente la atención del usuario de TikTok @mpuchito, el cual, investigando sobre "alguna aplicación para preparar las preguntas" del test de cultura alemán al que se había apuntado para conseguir la nacionalidad alemana, dio, de pronto, la aplicación española.

En su vídeo, que no ha tardado en hacerse viral, el joven español enseña algunas de "las preguntas del curso de cultura española", sin poder ocultar su sorpresa al darse cuenta del nivel de dificultad de las mismas. "Mira, pues es la primera vez que escucho lo del Instituto Etxepare", comenta el joven sobre este organismo encargado de la difusión del euskera y de la cultura vasca.

"Esta la fallaría", confiesa, al pasar por una pregunta que también desconoce: "¿Dónde tiene lugar la investidura del presidente del Gobierno?". "No me funéis si me he equivocado", añade.

Asimismo, ante la pregunta de "¿Qué ley dicta el Gobierno en casos de especial urgencia?", el joven termina por indignarse. "¿Pero para qué necesita saber esto una persona de Suramérica, África, de Oriente Medio, qué ley dicta el Gobierno? Es que no lo entiendo muy bien", concluye.