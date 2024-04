La respuesta de una joven a las críticas hacia el catalán: "Ante las cosas que me parecen una injusticia no me puedo callar"

En redes sociales no son pocos los creadores de contenido que aprovechan sus perfiles para poder reivindicar aquello en lo que creen. Prueba de esto ha sido el reciente vídeo en TikTok de Clara, una profesora de colegio que busca con su perfil intentar que el catalán no se pierda en las próximas generaciones.

"El catalán no mola, dentro de 100 años no se escuchará, ¿para qué si todo el mundo me entenderá en castellano?", ha comenzado a listar algunas de las frases que más ha escuchado desde que trabaja como docente. Han sido precisamente estas palabras lo que le han animado a hacer una reflexión.

"Estas frases las he escuchado en centros educativos en los que he trabajado en Barcelona", ha explicado. Así, como ha descubierto, "según el Instituto de Estadística de Cataluña solo el 36% de la gente que vive aquí considera el catalán su lengua habitual".

Por eso, aunque ella comenzó su carrera en redes "creando contenido en castellano" porque es su lengua materna, no duda en hacer vídeos hablando en catalán. "Mi madre es de Madrid y mi padre es de Francia y el catalán que sé lo he aprendido en la escuela y con mi novio, que es catalán de toda la vida y llevo cuatro años con él", ha confesado.

Ella es consistente de que el lenguaje no va a desaparecer y que actualmente ella misma enseña catalán a sus alumnos en la escuela, pero no por ello ha querido dejarlo pasar. "Ante las cosas que me parecen una injusticia no me puedo callar, pero siempre me quejo aportando una solución o poniendo mi granito de arena", ha asegurado.

Por eso ha hecho uso de su "altavoz grande" para poder aumentar el porcentaje al que hacía referencia: "El consumo de las redes es una evidencia, aunque yo la lucha por el catalán ya la hago en las aulas, pienso que no es suficiente y tengo que hacer uso de mi altavoz, así que desde ahora también colgaré contenido en catalán".

"En este perfil ambas lenguas coexistirán tal y como lo hacen en el territorio de forma natural. Me comprometo a subtitularlo, pero no es euskera y con un poco de escucha creativa te enterarás de más de la mitad", ha concluido, ganándose el apoyo de sus más de 204.000 seguidores.