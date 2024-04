Un español, asombrado por el precio que le han cobrado en una farmacia de Argentina: "¿Estamos locos?"

Los choques culturales están a la orden del día cuando alguien viaja o se muda y comienza a hacer vida en el extranjero. Pero, en ocasiones, estas diferencias pueden afectar a la cartera y sorprender bastante, tal y como le ha pasado al creador de contenido SN Challenge.

Este español, afincado en Argentina, se ha hecho viral en TikTok tras mostrar su sorpresa después de salir de una farmacia, a la que fue a comprar omeoprazol, medicamento para el estómago que le costó bastante más caro que en España.

"Estoy flipando con los precios en Argentina", comenzó diciendo en su publicación, que acumula casi un millón de visualizaciones. "¿Cómo? ¿Estamos locos? ¿Qué es lo que vale tan caro?", preguntó a la dependienta, después de que le dijera el precio.

Lo que elevaba su cuenta era el omeoprazol, 28 cápsulas de 40 miligramos, por lo que le cobraron 38.000 pesos argentinos, unos 41 euros. "¿Vale eso realmente o me están cagando? ¿38.000 un omeoprazol de mierda? En Estados Unidos yo lo pago por 5 dólares", criticó.

Días después, convencido de que le habían intentado estafar al ver que era extranjero, decidió volver a la misma farmacia acompañado de su amigo argentino Maxi, al que también le parecía "muy caro".

Entonces, tras preguntar a la vendedora, salió con la lista de precios y SN Challenge se quedó sorprendido porque, efectivamente, era muy caro todo. Y es que, aunque 14 cápsulas de 20 miligramos eran 2.000 pesos, unos 2 euros, conforme aumentaba, iba subiendo bastante.

"Atención, que al final no me estaban estafando", reveló, pues la caja de 28 cápsulas de 40 miligramos subía a 40.588 pesos. "Me intentó colar la opción más cara, pero no me estaba estafando", aseguró.