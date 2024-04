Se pierde una llave en un bar y la encargada obliga a los trabajadores a pagarla

Tener unas buenas medidas de seguridad es esencial en cualquier negocio. Por ello se ha de ser especialmente cuidadoso con las cerraduras y las llaves. En el caso de perderlas, lo normal es cambiar todo el sistema para evitar robos. Ese ha sido el caso de una empresa, aunque los gastos los pagarán los empleados.

Así lo ha contado a través de su cuenta de X, la red social conocida anteriormente como Twitter, Soy Camarero. A través de una de sus últimas publicaciones, el famoso usuario ha explicado la decisión de un negocio ante el problema: "Los encargados pierden las llaves y la empresa decide quitar dinero de la nómina a todos los empleados".

Como así se puede leer en la captura de pantalla, la encargada mandó un aviso importante" a todos sus trabajadores. "Ya que nadie sabe dónde están las llaves, desaparecieron por arte de magia, se va a cambiar la cerradura", ha comenzado a explicar. Sin embargo, el problema llegaba a la hora de solucionar el incidente.

"El coste va a estar a cargo de todos los empleados, incluida yo. Gracias", terminaba el mensaje recalcando que no habría ningún empleado que se librase de pagar. Una decisión que ha enfurecido a las más de 92.000 personas que han visto el tuit.

Y es que, como muchos han asegurado, "eso no se puede hacer". De hecho, no han sido pocos los que han explicado que en la mayoría de seguros este servicio está incluido, por lo que no había necesidad de hacer pagar a los empleados.