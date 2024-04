El Koala sorprende a todos sus seguidores con su versión "cateta" del clásico de Queen 'I want to break free'

El Koala es uno de los cantantes del "rock rúsicto", como así lo denomina, más conocidos del panorama musical. Homenajeando al campo en todas sus canciones y con una personalidad campechana, Manuel Jesús Rodríguez, como se llama realmente, el malagueño ha conseguido ganarse el cariño del público.

El intérprete se encuentra celebrando su 20 aniversario y por ello no ha dudado en dar una de sus entrevistas más personales junto a Mowlihawk, un conocido youtuber. Montado en su coche, el Koala no ha dudado en contar cómo surgió la idea de dedicarse a hacer letras "catetas".

"Yo voy a hacer algo distinto, yo voy a cantarle a las cabras, a los huertos", ha asegurado el intérprete. Prueba de ello es uno de sus temas más conocidos, Opá, yo voy a hacer un corral. Aunque, en los últimos años, donde más ha destacado ha sido en redes sociales.

Como así se puede ver en su cuenta de Instagram, no son pocos los vídeos de manera asidua en los que parece tocando algunas de sus canciones más conocidas. Aunque también se atreve a darle un toque especial a grandes "himnos": "Hice una guasa muy divertida que le gustó mucho a la peña. Trata de coger canciones muy conocidas y hacer las letras catetas".

Así, al ritmo de I want to break free de Queen, el Koala asegura que "al campo me fui": "Compré siete cabras, olivos y almendros y aquí soy feliz. Al campo me fui. Ya no, ya no me muevo de aquí". Cuadrando perfectamente todas y cada una de las estrofas, el cantante le ha dado un nuevo sentido a la letra.

"Al campo llegué, aire de la sierra, mucho senderismo y aquí me quedé. Al campo llegué. Ya no, de aquí no me voy a mover. Dime que vas a hacer tú en la ciudad, encerrado en un autobús. Sin poder caminar, sin poder respirar. Yo al campo me fui", ha comenzado a cantar ante la sorpresa del entrevistador.

El vídeo cuenta ya con miles de reproducciones. Y es que no han sido pocos los que han aplaudido el arte del cantante. "Eres un grande", "tus letras me enganchan" o "el mejor", son solo algunos de los comentarios más repetidos en su publicación.