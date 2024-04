Una artista callejera se ve envuelta en un enfrentamiento por intentar tocar en su zona habitual, al lado de la Catedral de Barcelona

Tocar en la calle no es sencillo, especialmente por lo duro que es estar constantemente expuesta al público. Sin embargo, el cariño de la gente y la oportunidad que poder darse a conocer son los principales motivos por los que muchos artistas se dedican a ofrecer su arte de manera pública en los lugares más emblemáticos de las ciudades.

Por ello, y para evitar molestar a los vecinos, los Ayuntamientos emiten una serie de permisos con los que los músicos pueden tocar sin tener problemas. Aunque lo cierto es que en ocasiones tienen que lidiar con todo tipo de inconvenientes, como la competencia desleal.

Ese ha sido el caso de Melita, una conocida cantante de Barcelona que se ha visto envuelta en un incómodo enfrentamiento debido a la actitud de otra mujer. La joven se encontraba tocando en la entrada de la Catedral de Barcelona cuando la mujer llegó con una madera a tocar de manera estridente.

Por ello, la tiktoker le pidió amablemente que se separase de ella para evitar que se molestasen entre sí. "Lo que no puede ser es que si estoy tocando te pongas justo a mi lado a tocar, yo entiendo que si quieres tocar, perfecto, pero no te pongas a mi lado, ponte más lejos porque así no nos molestamos y si te pido por favor que dejes de tocar", se puede escuchar decir a la cantante en su último vídeo de TikTok.

Sin embargo, la mujer no estaba dispuesta a hacerle caso. "¿Qué problema hay si yo toco allí y tú tocas aquí? Si no te he molestado, ¿Has visto que me hayan dado algo?", le pregunta la mujer al ver el enfado de la chica. Y, sin dar su brazo a torcer, no dudó en continuar con su "actuación".

Aunque muchas otras personas intentaron ayudar a la cantante, poco pudo hacer. "Luego procedió a lamer el globo que tenía y acercarme el globo… Gracias a los que estuvisteis y a todos los músicos que ayudaron", ha explicado en el pie del vídeo.

Ante el mal rato, no han sido pocos los que han aplaudido la actitud educada de la joven frente a la de la mujer. Y es que, aunque algunos le aconsejaron que se fuera, ella ha explicado que eso no era una opción: "No me podía cambiar, formo parte de la organización de músicos de calle y tenía hora en ese punto concreto".