El truco contra el insomnio que revoluciona las redes: "El mejor sueño de mi vida"

El insomnio afecta a más de la mitad de la población española, según un estudio de TADA Health Report que informa de que tan solo el 18% de los españoles consiguen conciliar el sueño sin problema alguno. En los últimos días, una tiktoker ha hecho frente a este problema y ha desvelado un truco para mejorar la calidad y cantidad del sueño de las personas afectadas por estos episodios.

"Me río de mí misma, pero te juro que funciona, solo pruébalo", ha escrito la joven en la publicación del vídeo donde asegura que ha dado con la tecla y ha explicado qué pasos hay que seguir para conseguir el "mejor sueño de tu vida".

Según la usuaria de Tik Tok, lo único que se necesita es una sudadera para cubrirse la cara con ella, dejando libre la parte de la nariz y la boca para poder respirar.

Para ello, primero se tiene que doblar la prenda de ropa a la mitad, dejando las mangas colgando para poder colocársela alrededor de la cara sujetándola con un nudo por detrás de la cabeza.

La idea no ha convencido a algunos usuarios que aseguran que cuando haga mucho calor no es eficaz y que se puede sustituir por la utilización de unas persianas: "Madre cuando descubras las persianas vas a alucinar", "amiga hacen 45 grados no puedo".