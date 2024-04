Una 'tiktoker' argentina explica qué comidas de su país no logra encontrar en España: "No lo entiendo"

Uno de los elementos que más se suelen echar de menos cuando uno se muda a otro país suele ser la comida. Cada región del mundo cuenta con una gastronomía completamente diferente, por ello no es de extrañar que descubrir que los alimentos más típicos de algunos lugares no son fáciles de encontrar en el resto del mundo.

Prueba de ello ha sido el vídeo que Micaela Di Stefano, una joven argentina, ha subido a su cuenta de TikTok. "Cosas de Argentina comestibles que no están aquí en España", ha titulado la publicación en la que ha hecho un listado de la comida que pide que le traigan a España cuando sus familiares vengan a verla.

"El top 1 del día lo va a encabezar el queso mantecoso o cremoso. "¿Por qué en España hay muchas clases de quesos distintas y no está este? No entiendo, llevo tres años viviendo en España y sigo sin superarlo, ha asegurado.

Y es que, lo que más le llama la atención es que con la gran cantidad de tipos de quesos que existen en España, este no esté disponible. Por ello, cada vez que se acuerda de él no puede evitar pensar en todos los platos donde se convertía en un ingrediente clave: "Lo ponía a la pizza, lo acompañaba con el mate, de postre, con queso y dulce".

El siguiente, en lugar de una comida, se trata de una bebida. Aunque la marca Coca-cola se distribuye por todo el mundo, no todos sus productos son iguales y existen muchos tipos de refrescos completamente diferentes. Por eso, Micaela echa en falta el Aquarius con sabor a uva.

"No sé si lo seguirán fabricando porque no lo sé, pero ¿por qué no está aquí? En España solo hay de naranja y de limón, que además tienen otro gusto y saben diferentes", se ha lamentado. Y es que según ha narrado en Argentina existe también es sabor a manzana, otro tipo de refresco prácticamente imposible de encontrar fuera de su país.

Así, finalmente ha llegado al último de sus platos favoritos, la vitina. Este alimento, fabricado a base de sémola y trigo, es muy popular en Argentina, aunque en España apenas se conoce: "Mi madre me lo hacía dulce y estaba buenísimo. Mi abuela me lo hacía como si fuera una sopa y aquí no hay, no entiendo, es como pedirte que me traigas una sopa de fideos".