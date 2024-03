Un usuario del metro de Barcelona denuncia lo que ha visto en una de las máquinas de venta de billetes: "¡Vergonzoso!"

El usuario de X @AlbertoTICote ha compartido en la red social, a modo de denuncia, una imagen de una máquina de venta de billetes del metro de Barcelona que ha causado controversia.

En la foto se observa la pantalla del aparato, en la que aparece el logo del sistema operativo Windows XP, que el usuario considera anticuado para los tiempos que corren.

"Año 2024. Metro de Barcelona.... ¡¡Windows XP en máquinas de compra de billetes!! ¡¡Vergonzoso!!", ha escrito en X. Una denuncia que muchos de sus seguidores han secundado, pero que a otros les ha parecido exagerada.

"¿Por qué es vergonzoso que una máquina utilice un sistema operativo que es lo bastante antiguo y minoritario como para que los hackers no le presten atención? ¿Qué puede aportar Windows 11 a esa máquina?", señala un usuario.

"¿Qué problema hay? Si funciona, ¿por qué gastar en nuevos?", "Lo que es vergonzoso es que la máquina no admita pago contactless. El sistema operativo que utilice no me parece tan determinante", han afirmado, por su parte, otros.