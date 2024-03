La respuesta de una 'tiktoker' a una crítica hacia el gallego: "Ensalzamos las lenguas de fuera mientras tiramos piedras a las propias"

España no es solo rica culturalmente gracias a la gran variedad de climas, arquitectura, historia o gastronomía, sino por tener varias lenguas cooficiales a lo largo de toda su geografía. Por ello, personas como Patricia, que habla el gallego, defienden en todo momento su idioma.

Aunque, hay quien asegura que realmente no sirve para nada, como un usuario de TikTok: "Tu dialecto en Suiza te sirve más por la cantidad de vacas que hay, porque vuestro dialecto solo lo utilizáis para llamar a las vacas". Unas duras palabras que la joven no dudó en responder.

Aunque en Suiza, ni el español ni el gallego son lenguas oficiales, ella sí que usa el gallego para hablar con otras personas de Galicia. Por ello, al leer las palabras de esta persona ha asegurado con ironía que es una "joyita digna de enmarcar".

"Ojalá poder comunicarme en gallego con vacas, con perros, con burros... bueno, aunque ahora que lo pienso con algún que otro burro sí que me estoy comunicando", ha comenzado a decir en gallego.

Y es que, lo que Patricia no entiende es por qué tiene "tanto odio a toda persona que se expresa en una lengua cooficial": "Pero con argumentos sólidos, no con esas excusas de mierda como: es que el gallego no sirve para nada, el gallego solo se habla en el monte, el gallego es un español mal hablado".

Por ello, antes de terminar ha querido hacer una dura reflexión: "Porque, claro, después están las lenguas extranjeras, rollo inglés o francés, y ahí nadie dice ni mu. Todo lo contrario, hasta las ensalzan. ¿Entonces ensalzamos las lenguas de fuera mientras tiramos piedras a las propias o cómo va la cosa?".

Ante la respuesta de Patri, como se hace llamar en redes la joven, no han sido pocos los que han salido a defender el gallego. "Claro porque el castellano en Suiza le sirve de mucho", se ha preguntado una usuaria.