La 'pillada' a Lolita Flores en un vídeo donde se indigna porque le han perdido la maleta: "Hay mucha gente, pero no los voy a sacar"

La cantante y actriz Lolita Flores está inmersa en la gira de su obra de teatro, Poncia, una función muy aclamada y con buenas críticas que la está llevando por toda España, lo que la obliga a coger vuelos a menudo.

En uno de esos traslados tuvo un percance con la compañía aérea, Vueling, pues al bajar del avión su maleta no estaba, lo que lógicamente molestó a la artista, que no dudó en quejarse a través de redes sociales.

Lolita subió un vídeo a Stories, en el que enfocaba a la oficina de atención al cliente de la compañía, donde no había nadie atendiendo. "Acabo de llegar de Bilbao y resulta que me pierden la maleta. Estamos aquí un montón de gente, que no los voy a sacar, porque el señor que estaba ha dicho que en diez minutos venía su compañera", decía con tono enfadado la actriz.

"La compañera ha desaparecido igual que mi maleta. Es una vergüenza lo que pasa con esta compañía. A ver si me lo solucionan, no solo a mí, sino a toda la gente que tengo detrás de mí, que no los voy a sacar porque son anónimos", volvía a decir Lolita sobre la supuesta cola o aglomeración de gente esperando para reclamar.

Pero han sido muchos los usuarios que se han dado cuenta de un detalle: en el reflejo del cristal de la oficina no se ve ese "montón de gente". Se puede ver a gente pasar por detrás de Lolita, pasajeros caminando al fondo, el reflejo de las pantallas del aeropuerto... pero nadie más esperando.

Su hija, Elena Furiase, le daba ánimos en uno de los comentarios: "Tranquila mamá… la maleta aparecerá… pero vamos es el colmo que no faciliten este tipo de cosas y no haya NADIE en el mostrador". Pero otros se lo tomaron con más humor.

"Por poco no se refleja ni ella", dice un usuario. "Yo solo fijándome en el reflejo que está la pantalla viendo Osasuna Real Madrid en la TV", dice otro y uno más "qué valiente es Lolita, volando con vampiros anónimos! Olé ahí!".