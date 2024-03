Una joven que fue 'influencer' de niña descubre que su madre no le ha dejado ni un céntimo de lo que ganó

Vanessa (nombre ficticio) tiene 20 años y en la década de 2010 fue uno de los tantos niños influencer que hoy vemos en las redes sociales. Grabó vídeos, editó publicaciones en redes sociales e incluso llegó a trabajar para marcas como Disney. Una década después ha descubierto que su madre, la encargada de gestionar sus perfiles, no le ha reservado ni un céntimo de lo que ganó.

Su historia la ha contado la periodista Fortesa Latifi en la revista Cosmopolitan con motivo de un reportaje de algunos de los vacíos legales en Estados Unidos de estas prácticas cada vez más frecuentes.

Vanessa relata algunos de los momentos de su infancia y cómo ser la principal fuente de ingresos de su familia llegó a ejercer una fuerte presión sobre ella. "Si no me esforzaba lo suficiente en los vídeos que hacía, mi madre me decía: '¿Quieres que nos muramos de hambre? ¿Quieres que no podamos pagar la hipoteca el próximo mes?'", afirma.

Y es que, viéndolo con perspectiva, Vanessa piensa ahora que durante mucho tiempo su papel de influencer se asemejaba bastante a tener un trabajo a tiempo completo. No obstante, ya con 10 años se daba cuenta de que su vida no era como la de sus amigos y compañeros de clase.

"Me extrañaba que ellos no tuviesen que trabajar en las redes sociales o en publicaciones de blogs ni posar constantemente para fotografías o videos. Me di cuenta de que no tenían que preocuparse por la situación financiera de su familia ni contribuir a ella", cuenta.

En cuanto al hecho de que no recibiese dinero de todo su trabajo, Vanessa dice que no le sorprende. "Mi madre nunca me hizo pensar que habría algo. Ella me recordaba continuamente que el dinero que recibía del blog o de los patrocinios se destinaba a nosotros para cubrir las necesidades básicas y que eso era suficiente".