La delicada operación para salvar la vida de un hombre con un arpón clavado en el cráneo

Médicos tailandeses lograron extraer del cráneo de un hombre un arpón de pesca que le habían clavado en una pelea y que por apenas unos centímetros no provocó daños cerebrales graves, o incluso la muerte.

El pescador Sujit Klingtalay, de 45 años, tuvo una pelea con uno de sus amigos mientras bebían en la provincia de Nakhon Ratchasima, el pasado domingo 3 de marzo.

Luego, supuestamente el amigo agarró el arpón, apuntó a la cabeza de Sujit y disparó, alojando el objeto metálico afilado cerca la base de la cabeza de la víctima.

A pesar de la herida, Sujit permaneció consciente y lúcido mientras sus amigos lo subieron a la parte trasera de una camioneta y lo llevaron rápidamente al Hospital Maharat Nakhon Ratchasima, alrededor del mediodía. Antes de que pudiera someterse a la cirugía, los voluntarios primero tuvieron que cortar el arpón de treinta centímetros que sobresalía de la parte posterior de su cabeza.

El personal utilizó un cortador de plasma y, en cuestión de segundos, cortó el arpón, dejando sólo unos centímetros en la carne de Sujit, que explicó así el incidente, en declaraciones recogidas por el Mirror: "Estaba pescando con mi amigo y bromeamos sobre el pez que habíamos capturado. Le dije que había pescado un pez más grande que él, pero él se ofendió y comenzó a gritar sobre otros temas. No recuerdo todo porque también había estado bebiendo cerveza".

"Cuando el arpón me golpeó sentí dolor en la cabeza. Pero fumé un cigarrillo y me sentí mejor. Me sentí aliviado cuando llegamos al hospital y todavía estaba vivo porque podía confiar en los médicos para manejar la situación", dijo.

Sujit dijo que aún no había presentado cargos contra el presunto tirador. Dijo que esperaría hasta sentirse mejor antes de hablar con la policía.

Los médicos que extrajeron el arpón dijeron que Sujit se someterá a radiografías, tomografías computarizadas y exámenes adicionales para evaluar el daño a su cerebro y cráneo.

El doctor Anurak dijo: "Este paciente tiene suerte de sobrevivir. El ángulo del arpón atravesó la carne hasta llegar a la oreja. Si hubiera golpeado más a la derecha, le habría dañado el cerebro y habría muerto".