Una joven argentina destaca un aspecto de la vida en España: "No quiero normalizarlo"

Son muchas las personas extranjeras que llegan cada año a España tanto para estudiar como para trabajar. Para, en definitiva, labrarse un futuro en un país que aún no conocen del todo pero que no dudan en compararlo con los suyos de origen.

Eso le ha pasado recientemente a la tiktoker argentina Kill Jerez (@killjerez), que se ha grabado mientras mientras caminaba por una de las calles por la noche.

"Buenas desde el País Vasco, está en rojo pero voy a cruzar. Grabo esto porque todavía disfruto que sea normal caminar tranquila por la noche, en una ciudad que acabo de pisar", afirma, mirando a cámara totalmente tranquila.

"No la conozco, pero disfruto de esto. No lo he normalizado, ni quiero, es increíble. Son las 12 y una puede ir con sus auriculares escuchando música sin tener que estar alerta a nada", afirma la joven argentina.

Su vídeo, que ya suma más de 12 mil reproducciones, se ha llenado de comentarios como "Soy española pero si me imagino que debe ser un gran cambio en ese tema y sobre todo siendo mujer amiga 😘", "Así es🤗 y nadie te molesta ...la gente va a su rollo" o "Hasta que lo normalices, aquí se puede salir a la calle de noche, de día, incluso de madrugada".