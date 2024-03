Críticas a los nuevos uniformes 'urbanos' de McDonald's: "Si tengo que ponérmelo, me voy"

McDonald's fue fundada en el año 1940, pero la cadena de restaurantes de comida rápida nacida en California no deja de renovarse. La próxima novedad de la firma está en los uniformes.

Tal y como recoge el Mirror, McDonald's va a incluir una línea de ropa diseñada "para ser sostenible y cómoda", aunque al parecer, los empleados no la han acogido con buenos ojos.

"Cambia el aspecto a un estilo más urbano que no se adapta en absoluto a la marca. Simplemente no lo entiendo. Creo que están tratando de parecerse más al Five Guys", dice un empleado anónimo a este medio, en referencia a la cadena que hace la competencia a McDonald's.

"Están sacrificando la practicidad por el estilo", dice el mismo empleado. "Si me obligaran a usarlos, me iría, y estoy bastante seguro de que la mayoría de mis colegas también lo harían", sostiene.

"Personalmente creo que podrían ser buenos si eres capaz de elegir lo que te pones (que dicen que puedes hacer) y sinceramente no lo veo tan mal como lo hacen otras personas", dice en cambio otro.

Las principales novedades son la inclusión de pantalones de chándal o incluso un gorro de lana, con el fin de que el uniforme se parezca más a la ropa de la calle.