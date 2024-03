Así es una "escuela de okupas" según una 'tiktoker': "Te enseñan a hacer enganches ilegales"

Aunque según el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior las okupaciones de viviendas descendieron un 11% en 2023, para muchos Españoles, este tipo de actos sigue siendo uno de los temas que más le preocupe. Especialmente porque los precios de los alquileres son para muchos ya inasequibles.

Sin embargo, lo que nadie hubiera imaginado es que existiera una "academia de okupas", como así ha asegurado María Aperador, una divulgadora sobre criminología en Tiktok. "No os lo vais a creer, pero han creado una academia de okupas en Sevilla", ha asegurado en uno de sus vídeos.

De acuerdo a la joven, en este centro "te enseñan a hacer enganches ilegales o forzar cerraduras". De este modo, junto a un cartel tras ella en el que se puede ver el horario de unas "jornadas sobre la okupación". La tiktoker ha explicado de qué se trata: "En ella en primer lugar hacen la presentación de la oficina y abordan cuestiones legales".

Desde "hacen un taller de electricidad para comer comida," a "un paso a paso sobre cómo okupar y un taller sobre cerrajería", estas son algunas de las actividades propuestas por el cartel. Aunque no solo eso, pues también tienen un formato para aquellos que no puedan asistir.

"También tienen publicado un manual de okupación donde te enseñan diversas técnicas para asegurar la entrada a la vivienda que quieres okupar". Y es que todo está "muy bien" pensado porque "te enseñan los aspectos legales, cómo hacerla correctamente y el procesamiento judicial".

La publicación cuenta ya con má de 12.500 'me gusta' y en la bandeja de comentarios se ha abierto un debate. Desde quienes aseguran que lo ven correcto "si son pisos de bancos que han echado a la gente a la calle y aún siguen pagando la hipoteca", hasta los que tachan el taller de "lamentable". "Viendo los precios de los alquileres no me extraña"