Una estadounidense remarca una gran diferencia entre España y Estados Unidos que afecta a los jóvenes: "Es como una locura"

Una vez que las personas llegan a determinada edad, la presión social por casarse cobra una mayor relevancia en sus vidas. Y es que, aunque esto ha cambiado considerablemente en los últimos años, lo cierto es que "la cultura de casarse joven" sigue teniendo mucho en peso en muchos países occidentales, como es el caso de EE. UU.

Prueba de ello es el testimonio de la usuaria de TikTok @raquelannee, quien, desde que reside en España, se ha dado cuenta de este gran choque cultural. "Si estuviera en EEUU, seguramente estaría casada y a lo mejor hasta con dos hijos", comenta la joven.

"Llegué a España con 22 años y ahora tengo 27. Si te digo la verdad, con 22 años pensaba más en casarme que ahora, porque en Texas es muy típico casarte superjoven", explica. En este sentido, Anne ha observado esta tradición en sus mejores amigas, las cuales se casaron "con 22 años, 23 y 24 años" y, la última de ellas, "con 27", lo cual "es como una locura", teniendo en cuenta, además, que llevaba "12 años con su novio, desde el instituto".

Una de las razones que esgrime es la religión, en tanto que en el sur del país americano "la gente es mucho más religiosa". "Si llevas un año con tu pareja, tienes a partir de veinte años y no te has comprometido, la gente empieza a preguntar qué ocurre. Es una presión muy grande", denuncia.

Una presión que, asegura, experimentará de primera mano cuando acuda este mayo a la boda de su amiga, pues "la pregunta va a ser que cuándo es la boda", dado que ella, pese a llevar bastante tiempo con su novio, no está comprometida con él. "Yo me quiero casar más o menos pronto, y la verdad es que llevo bastante rato con mi novio, pero aquí nadie me pregunta cuándo me voy a casar", añade.

Y es que su estancia en nuestro país, donde se estila el "relax" como forma de vida, no podría distar más de su experiencia en EE. UU. "Me encanta que aquí en España se puede vivir tranquilamente sin tener que pensar", concluye.